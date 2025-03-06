Ефимов: В Черемушках появится участок, реорганизованный по программе КРТ

Posted 6 марта, 15:25
Published 6 марта, 15:25
Modified 6 марта, 15:27
Updated 6 марта, 15:27
Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, задачи по выполнению проекта редевелопмента будет выполнять назначенный городом оператор.
Заммэра также сообщил, что выбранный участок площадью 1,17 гектара располагается по адресу: улица Херсонская, владение 35. На этой территории за пятилетний срок построят жилые дома для нужд программы реновации и других потребностей мегаполиса, а также разные коммунальные объекты.
По данным Ефимова, размер инвестиционных вложений в развитие территории составит около 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета должен достичь 23,8 миллиона рублей, пишет mos.ru. Территория расположена рядом со станциями метро «Калужская» и «Воронцовская».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, со своей стороны, сообщил, что большую часть территории предполагается использовать для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов составит 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах откроют двери торговые точки, предприятия общественного питания и службы бытового сервиса, что поможет создать более 40 рабочих мест. В рамках проекта запланировано обустройство и озеленение придомовой территории, а также оборудование пространства детскими и спортивными площадками. Для удобства жителей построят подземный паркинг.
В рамках программы КРТ на месте неэффективно используемых участков в России строятся новые объекты недвижимости, среди которых жилье для программы реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами по реорганизации двух участков в САО и ЮЗАО. Известно, что в Москве на данный момент на этапе реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.