Число пострадавших в массовом ДТП в Исетском районе выросло до семи

Напомним, днем 5 марта автомобиль «Сузуки» врезался в попутную «Ладу», которую ударом отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Хово». Грузовой автомобиль в результате оказался в кювете. Предварительно, 71-летний водитель «Сузуки» не выдержал дистанцию, что и привело к аварии.