Число пострадавших в массовом ДТП в Исетском районе выросло до семи

Posted 6 марта, 02:28
Published 6 марта, 02:28
Modified 6 марта, 04:22
Updated 6 марта, 04:22
Напомним, днем 5 марта автомобиль «Сузуки» врезался в попутную «Ладу», которую ударом отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Хово». Грузовой автомобиль в результате оказался в кювете. Предварительно, 71-летний водитель «Сузуки» не выдержал дистанцию, что и привело к аварии.
Первоначально сообщалось о шести пострадавших в ДТП: пассажирке «Лады» 14 лет, 25-летней женщины с четырехмесячным ребенком, а также водителя и пассажира из грузовика.
В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что бригады скорой оперативно привезли в больницы семь пострадавших с той аварии. Четырех человек отвезли в больницу села Исетское, трех — в областную больницу №2 в Тюмени.
«Один пациент в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное отделение, трое в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение. В Областной больнице №2 два человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в профильное отделение, третьему оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», — рассказали в департаменте.
Накануне езе четыре человека получили травмы при столкновении двух автомобилей. Авария произошла в районе Дома обороны в Тюмени. среди пострадавших был ребенок.