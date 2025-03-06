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Posted 6 марта, 02:28

Published 6 марта, 02:28

Modified 6 марта, 04:22

Updated 6 марта, 04:22

Число пострадавших в массовом ДТП в Исетском районе выросло до семи

Число пострадавших в массовом ДТП в Исетском районе выросло до семи

6 марта 2025, 02:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Врачи рассказали о состоянии людей, получивших травмы в массовом ДТП на автодороге Шадринск — Ялуторовск в Исетском районе. Среди пострадавших двое детей.

Напомним, днем 5 марта автомобиль «Сузуки» врезался в попутную «Ладу», которую ударом отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком «Хово». Грузовой автомобиль в результате оказался в кювете. Предварительно, 71-летний водитель «Сузуки» не выдержал дистанцию, что и привело к аварии.

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Первоначально сообщалось о шести пострадавших в ДТП: пассажирке «Лады» 14 лет, 25-летней женщины с четырехмесячным ребенком, а также водителя и пассажира из грузовика.

Фото: ГАИ ТО

В департаменте здравоохранения Тюменской области уточнили, что бригады скорой оперативно привезли в больницы семь пострадавших с той аварии. Четырех человек отвезли в больницу села Исетское, трех — в областную больницу №2 в Тюмени.

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«Один пациент в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в профильное отделение, трое в удовлетворительном состоянии направлены на амбулаторное лечение. В Областной больнице №2 два человека в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в профильное отделение, третьему оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное», — рассказали в департаменте.
Видео: ГАИ ТО.
Видео: ГАИ ТО.

Накануне езе четыре человека получили травмы при столкновении двух автомобилей. Авария произошла в районе Дома обороны в Тюмени. среди пострадавших был ребенок.

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