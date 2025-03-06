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Posted 6 марта, 06:46

Published 6 марта, 06:46

Modified 6 марта, 06:48

Updated 6 марта, 06:48

На 10% увеличили число бюджетных мест в тюменских училищах

Число бюджетных мест в тюменских ссузах увеличат

6 марта 2025, 06:46
Фото: 1MI.

На 10% увеличили число бюджетных мест в тюменских училищах

Для бюджетников в тюменских училищах этой осенью будут открыты 13,7 тысячи учебных мест. Это на 10% больше, чем годом ранее — тогда для приема на обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета было выделено 12,4 тысячи мест.

По данным департамента образования и науки Тюменской области, увеличения мест для бюджетников в заведениях среднего профессионального образования связана с потребностью рынка в квалифицированных кадрах, пишет ТАСС.

Одним из активно развивающихся в регионе направлений является туризм, что также сказалось на контрольных цифрах приема — ежегодная потребность в кадрах для туристской индустрии региона, учитывая ее развитие, оценивается в 350-400 человек. На обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета для сферы сервиса и туризма в 2023 году было выделено 1 015 мест, в 2024 году — 1,2 тысячи, на 2025 год — 1,4 тысячи мест.

Всего на данный момент в Тюменской области среднего профессионального образования обучается около 41,7 тысячи студентов, из которых 3,5 тысячи специализируются в сфере сервиса и туризма.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в число самых низкооплачиваемых вакансий февраля этого года вошли слесари-монтажники, рабочие сельхозпроизводств, дояры и изготовители конфет. Размер предлагаемой заработной платы данным специалистам не превышает 26 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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