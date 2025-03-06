Число бюджетных мест в тюменских ссузах увеличат

Одним из активно развивающихся в регионе направлений является туризм, что также сказалось на контрольных цифрах приема — ежегодная потребность в кадрах для туристской индустрии региона, учитывая ее развитие, оценивается в 350-400 человек. На обучение по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета для сферы сервиса и туризма в 2023 году было выделено 1 015 мест, в 2024 году — 1,2 тысячи, на 2025 год — 1,4 тысячи мест.