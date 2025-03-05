Все к их ногам — идеи душевных подарков тюменкам на 8 марта

Традиционный подарок для коллег легко приурочить именно к 8 марта. Можно выбрать ежедневник с цитатами известных женщин или специальными страницами для записи рецептов. Если коллега увлекается психологией, выбор становится еще больше. В магазинах и на маркетплейсах десятки вариантов дневников и ежедневников с веселыми тестами и серьезными заданиями, советами на каждый день. Цена таких изданий колеблется от 400 до 3000 рублей. На маркетплейсах большинство продавцов обещают доставить такой товар в Тюмень в течение 1-2 дней.