Все к их ногам — идеи душевных подарков тюменкам на 8 марта

Posted 5 марта, 07:50
Published 5 марта, 07:50
Modified 5 марта, 13:08
Updated 5 марта, 13:08
Подарок коллеге на 8 марта должен быть недорогим на случай, если женщин в коллективе больше, чем мужчин, но запоминающимся. Подобрали несколько вариантов, отвечающим обоим запросам.
Традиционный подарок для коллег легко приурочить именно к 8 марта. Можно выбрать ежедневник с цитатами известных женщин или специальными страницами для записи рецептов. Если коллега увлекается психологией, выбор становится еще больше. В магазинах и на маркетплейсах десятки вариантов дневников и ежедневников с веселыми тестами и серьезными заданиями, советами на каждый день. Цена таких изданий колеблется от 400 до 3000 рублей. На маркетплейсах большинство продавцов обещают доставить такой товар в Тюмень в течение 1-2 дней.
Красивым и практичным подарком коллеге на 8 марта станет мыло ручной работы. В Тюмени работают несколько магазинов косметики и средств гигиены ручной работы. «Утка в пене» предлагает продукцию на любой вкус: традиционные кусочки мыла с разными добавками или фантазийные работы в виде цветов и зверушек.
«Мыловарня Ирины Терёхиной» представляет большой ассортимент товаров с акцентом на натуральность. А в «Магазине мыла ручной работы и сувениров» можно найти целые букеты из роз, подсолнухов, гвоздик и калл — и все из мыла. Еще больше интересных вариантов можно найти на сайтах бесплатных объявлений. Например, вот таких милых медвежат.
Универсальным и приятным подарком станет набор чая. О внимании дарителя коллега будет вспоминать еще долго — пока не закончится душистый чаек. Можно купить большой набор пакетированного чая от известной марки, а можно найти презент у местных производителей.
Например, тюменский магазин разнотравья «Дедушка рекомендует» предлагает травяные сборы и чаи на любой вкус. Владельцы заверяют, что все сделано вручную и имеет сертификаты соответствия EAC. Можно купить готовый набор чая именно к 8 марта или набор из пакета чая и баночки варенья. Подобрать подарок просто в фирменном магазине «Тюменский Иван-Чай». Об ассортименте и месте сбора сырья говорит само название торговой точки.
Выбор чая пакетированного и россыпного в Тюмени огромен: тут и торговые точки крупных сетей, и магазины местных производителей. Можно сделать душистый чай самостоятельно, смешав листовой чай с цедрой апельсина и лимона или кусочками сушеного яблока. Такой подарок будет по-настоящему уникальным.
Подарок маме на 8 марта должен быть нетривиальным, поэтому подобрали самые душевные варианты для самых добрых и замечательных женщин.
Помните, как наши бабушки бережно хранили в сервантах сервизы на самые торжественные случаи? Во многих семьях посуда советского производства утеряна, а ностальгия осталась. Кроме того, советские вещи вновь вошли в моду и надежно там закрепились. Вызывающим восхищение подарком может стать чайный сервиз, предложений в Тюмени достаточно на любой кошелек.
Кроме того, можно по-настоящему вернуть те самые чашки и блюдца, которые украшали советские серванты. На популярном сервисе бесплатных объявлений продают несколько таких сервизов в идеальном состоянии.
Новый сервиз от Богдановического завода, которым никогда не пользовались, обойдется в 2500 рублей. Набор рассчитан на шесть персон и состоит из 20 предметов. Среди предложений есть и чайный сервиз производства Ленинградского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова, который вернул название «Императорский фарфоровый завод». Сервиз произведен в 60-70-х годах по эскизам Л. К. Бланка обойдется в 6500 рублей.
Современные женщины вновь осваивают искусство носить броши, которым наши мамы и бабушки владели в совершенстве. Теперь эти украшения изготавливают из самых разных материалов: от камней до кожи. Например, крупные цветы из натуральной кожи хороши тем, что не сломаются и надолго сохранят цвет. Делает такую красоту тюменская умелица и продает через сервис объявлений. Броши крепятся на английскую булавку, не деформируются. Цена от 670 рублей.
Там же можно найти броши из запекаемой полимерной глины. Каждая вещица уникальна и смотрится очень реалистично. Брошь в виде кисточки облепихи обойдется в 1700 рублей. Еще один вариант — брошь из фоамирана. Каждое украшение выполнено в видео букетика цветов. Стоимость одной броши от 700 рублей.
Отличным подарком для мамы станет отдых на горячем источнике. Можно провести там несколько дней по путевке с проживанием, а можно выбраться на несколько часов. Выбор мест отдыха в Тюмени большой, но стоит поспешить с бронированием.
Горячий источник «Волна» доступен в будни за 1200 рублей за человека, а в праздничный день — за 1900 рублей. Источник «Советский» просит с гостей 800 рублей с понедельника по четверг и 1000 рублей в пятницу и выходные.
Дневная путевка в санаторий «Сосновый бор» обойдется около 5000 рублей, а по программе «все включено» — в 6300 рублей. Стоимость разового посещения для взрослых — 300 рублей.
Самый простая и самая сложная задача одновременно — выбор подарка на 8 марта для любимой жены или девушки. Вы уже хорошо знаете друг друга, и это упрощает задачу, но тут и не отделаешься универсальным вариантом. Идеи подарков тут самые широкие.
Беспроигрышный выбор — коробка конфет. А чтобы подарок запомнился, лучше выбрать конфеты с необычными начинками, например, с хреном или соленым огурцом. Такие наборы предлагает «Мануфактура шоколада» из Тобольска. Наполнение может быть различным: от классических ягодных начинок до экстравагантных. Коробки выполнены в фирменном стиле и празднично оформлены, так что к ним не требуется дополнительная упаковка. Цена одной коробочки от 1000 до 1700 рублей. Точки продажи есть в Тюмени.
Верный способ угодить своей половинке — подарить бьюти-бокс. Сразу несколько средств по уход за кожей в одной коробочке в красивой упаковке не оставят ни одну женщину равнодушной! Чудо-коробочку можно собрать самостоятельно. И женатым мужчинам сделать это будет несложно: сфотографируйте баночки и тюбики на туалетной столике жены и покажите продавцу в магазине косметики. Так не ошибетесь с маркой уходовых средств.
Если вариант с фотографией не подходит, можно купить готовый бьюти-бокс. Но лучше не покупать кремы для лица. Возьмите набор с тканевыми масками, патчами, мылом, бальзамами для губ и кремами для рук. Это универсальные средства, которые подходят большинству и не вызовут негативной реакции у женщины.
Весна — время для преображения и раскрытия естественной красоты. Поход в СПА-салон придется очень кстати, чтобы устроить организму перезагрузку. Пусть мастера своего дела помогут вашей половинке пройти через обновление, иона вернется к вам отдохнувшая и счастливая.
Муки выбора подарка на 8 марта с нашими советами вполне могут пройти стороной. Выбирайте один из вариантов или сразу все — и радуйте милых женщин!