Власти сообщили, кто виноват в отключении газа в Тюменском районе

Posted 5 марта, 07:46
Published 5 марта, 07:46
Modified 5 марта, 07:48
Updated 5 марта, 07:48
«По данным компании, работающей на этом участке, фактическое расположение газопровода оказалось ниже заявленной по проектной документации глубины», — пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области.
И добавили, что ремонтные работы на поврежденном участке газопровода были завершены к 7:30 утра 5 марта. В настоящее время газовые службы ведут подключение к газоснабжению потребителей. В первую очередь подключают социальные объекты.
Ранее «Наш Город» писал, что школьников поселка Московский и села Перевалово сегодня перевели на дистанционное обучение из-за низкой температуры в зданиях школ. В детских садах муниципалитетов 5 марта работают только дежурные группы.