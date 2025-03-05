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Posted 5 марта, 07:46

Published 5 марта, 07:46

Modified 5 марта, 07:48

Updated 5 марта, 07:48

Власти сообщили, кто виноват в отключении газа в Тюменском районе

Власти сообщили, кто виноват в отключении газа в Тюменском районе

5 марта 2025, 07:46
Фото: 1MI.
В Тюменском районе выяснили причину, по которой произошло аварийное отключение газоснабжения вечером 4 марта. Это произошло в ходе выполнения работ субподрядной организацией по переносу инженерных сетей на улице Уездной.
«По данным компании, работающей на этом участке, фактическое расположение газопровода оказалось ниже заявленной по проектной документации глубины», — пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области.

И добавили, что ремонтные работы на поврежденном участке газопровода были завершены к 7:30 утра 5 марта. В настоящее время газовые службы ведут подключение к газоснабжению потребителей. В первую очередь подключают социальные объекты.

В тюменском поселке Перевалово отключили свет
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Ранее «Наш Город» писал, что школьников поселка Московский и села Перевалово сегодня перевели на дистанционное обучение из-за низкой температуры в зданиях школ. В детских садах муниципалитетов 5 марта работают только дежурные группы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Газ#Коммунальные аварии#Газоснабжение
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