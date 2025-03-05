Власти назвали стоимость работ по расширению Ирбитского тракта до четырех полос

Posted 5 марта, 03:59
Published 5 марта, 03:59
Modified 5 марта, 04:01
Updated 5 марта, 04:01
По данным ведомства, расширение Ирбитского тракта будет проведено в рамках ремонта участка автомобильной дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области протяженностью 28 километров, пишет РБК Тюмень.
Реконструкцию выполнят в восемь этапов. По двум из них, границы которых не проходят по землям лесного фонда, уже разработан проект планировки территории. В настоящее время власти проводят работы по изъятию земельных участков.
Согласно проектной документации по реконструкции Ирбитского тракта, предусмотрено обустройство 12 мест разворота, наружного освещения и тротуаров в границах села Кулаково, а также рядом с пешеходными переходами и автобусными остановками.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени изымают земельные участки и гаражи в районе улицы Советской ради продления улицы Софьи Ковалевской на участке от улицы Советская до улицы Даудельная. Всего будет изъято 10 земельных участков и 17 гаражей.