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Posted 5 марта, 03:59

Published 5 марта, 03:59

Modified 5 марта, 04:01

Updated 5 марта, 04:01

На расширение Ирбитского тракта до четырех полос потратят 8,5 миллиарда рублей

Власти назвали стоимость работ по расширению Ирбитского тракта до четырех полос

5 марта 2025, 03:59
Фото: 1MI.

На расширение Ирбитского тракта до четырех полос потратят 8,5 миллиарда рублей

Сюжет
Строительство
Стоимость работ по реконструкции дороги оценивается в 8,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

По данным ведомства, расширение Ирбитского тракта будет проведено в рамках ремонта участка автомобильной дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области протяженностью 28 километров, пишет РБК Тюмень.

Реконструкцию выполнят в восемь этапов. По двум из них, границы которых не проходят по землям лесного фонда, уже разработан проект планировки территории. В настоящее время власти проводят работы по изъятию земельных участков.

Согласно проектной документации по реконструкции Ирбитского тракта, предусмотрено обустройство 12 мест разворота, наружного освещения и тротуаров в границах села Кулаково, а также рядом с пешеходными переходами и автобусными остановками.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени изымают земельные участки и гаражи в районе улицы Советской ради продления улицы Софьи Ковалевской на участке от улицы Советская до улицы Даудельная. Всего будет изъято 10 земельных участков и 17 гаражей.

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