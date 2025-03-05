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Posted 5 марта, 04:28

Published 5 марта, 04:28

Modified 5 марта, 04:30

Updated 5 марта, 04:30

В Тюменской области завоют сирены

В Тюменской области завоют сирены

5 марта 2025, 04:28
Фото: 1MI.
В городах и районах юга Тюменской области сегодня, 5 марта, проверят работоспособность систем оповещения населения.
«С 10:40 до 10:45 по местному времени будет проводиться техническая проверка работоспособности системы оповещения населения. Услышав сигнал „Внимание! Всем!“ (звуки сирен и громкоговорящих устройств) необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Последний раз работоспособность систем оповещения в регионе проверяли в начале декабря 2024 года. В целом за последние 12 месяцев в Тюменской области сирены включали пять раз — в феврале, марте, июне, октябре и декабре.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области утверждают порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в случае военных конфликтов и ЧС природного характера. Проект постановления разработан департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.

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