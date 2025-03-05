В Тюменской области завоют сирены

Posted 5 марта, 04:28
Published 5 марта, 04:28
Modified 5 марта, 04:30
Updated 5 марта, 04:30
«С 10:40 до 10:45 по местному времени будет проводиться техническая проверка работоспособности системы оповещения населения. Услышав сигнал „Внимание! Всем!“ (звуки сирен и громкоговорящих устройств) необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение», — сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области утверждают порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в случае военных конфликтов и ЧС природного характера. Проект постановления разработан департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.