В тюменском поселке Перевалово отключили свет

Что касается газоснабжения, то по данным информационного центра правительства Тюменской области, в настоящее время газовая служба заполняет магистральный и уличные газопроводы в поселках Тюменского района. В населенных пунктах муниципалитета работают 23 группы сотрудников газовых служб.