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Posted 5 марта, 06:51

Published 5 марта, 06:51

Modified 5 марта, 06:54

Updated 5 марта, 06:54

В тюменском поселке Перевалово отключили свет

В тюменском поселке Перевалово отключили свет

5 марта 2025, 06:51
Фото: 1MI.
Жители многострадального тюменского поселка Перевалово, оставшиеся накануне вечером без газоснабжения, сегодня утром столкнулись с плановыми отключениями электричества.
«Село Перевалово. Со вчерашнего дня нет газа. В 09:50 отключили свет», — пожаловались читатели «Нашего Города».

В ресурсоснабжающей компании «Россети Тюмень» редакции пояснили, что сегодня утром в части жилых домов в селе Перевалово сегодня были проведены локальные плановые ограничения электроснабжения.

«Краткосрочные перерывы подачи электроэнергии необходимы для безопасности персонала во время техобслуживания объектов электросетевого комплекса, а также при выполнении работ по технологическому присоединению новых потребителей и установке приборов учета. На данный момент все жилые дома с ресурсом», — сообщили в компании «Россети Тюмень».

Что касается газоснабжения, то по данным информационного центра правительства Тюменской области, в настоящее время газовая служба заполняет магистральный и уличные газопроводы в поселках Тюменского района. В населенных пунктах муниципалитета работают 23 группы сотрудников газовых служб.

По предварительным данным, работы по подключение газопроводов будут завершены в ближайшее время, после чего к газоснабжению подключат потребителей.

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Ранее «Наш Город» писал, что коммунальная авария на магистральном газопроводе в Тюмени произошла накануне вечером. В результате аварии без газоснабжения осталось 14 населенных пунктов Тюменского района.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Коммунальные аварии#Электроэнергия#Газоснабжение
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