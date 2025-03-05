В тюменском поселке Перевалово отключили свет

Posted 5 марта, 06:51
Published 5 марта, 06:51
Modified 5 марта, 06:54
Updated 5 марта, 06:54
«Село Перевалово. Со вчерашнего дня нет газа. В 09:50 отключили свет», — пожаловались читатели «Нашего Города».
В ресурсоснабжающей компании «Россети Тюмень» редакции пояснили, что сегодня утром в части жилых домов в селе Перевалово сегодня были проведены локальные плановые ограничения электроснабжения.
«Краткосрочные перерывы подачи электроэнергии необходимы для безопасности персонала во время техобслуживания объектов электросетевого комплекса, а также при выполнении работ по технологическому присоединению новых потребителей и установке приборов учета. На данный момент все жилые дома с ресурсом», — сообщили в компании «Россети Тюмень».
Что касается газоснабжения, то по данным информационного центра правительства Тюменской области, в настоящее время газовая служба заполняет магистральный и уличные газопроводы в поселках Тюменского района. В населенных пунктах муниципалитета работают 23 группы сотрудников газовых служб.
По предварительным данным, работы по подключение газопроводов будут завершены в ближайшее время, после чего к газоснабжению подключат потребителей.
Ранее «Наш Город» писал, что коммунальная авария на магистральном газопроводе в Тюмени произошла накануне вечером. В результате аварии без газоснабжения осталось 14 населенных пунктов Тюменского района.