В тюменских кафе изъяли почти 800 свертков насвая

Posted 5 марта, 09:56
Published 5 марта, 09:56
Modified 5 марта, 09:58
Updated 5 марта, 09:58
Сотрудники полиции и Росгвардии устроили облаву на ряд развлекательных заведений в Тюмени. Во время проверки документов у пяти иностранцев их не оказалось, все пятеро будут выдворены из России.
В одном из заведений нашли расфасованный для продажи насвай. Все 790 свертков изъяли, а в отношении владельца составили протокол по ч.2 ст. 14.53 КоАП РФ. В другом кафе из-под полы продавали алкоголь.
«Правоохранители обнаружили и изъяли 69 бутылок алкоголя, на продажу которого у хозяина заведения отсутствует лицензия. В действиях ИП содержатся признаки административного правонарушения, по ст. 14.16 КоАП РФ», — рассказали в областном управлении МВД.
Ранее силовики прошли с проверками по торговым точкам в Тюмени. Целью рейдов были мигранты-уклонисты, которых сразу отправили в военкомат. Также в результате рейда 16 нелегальных мигрантов выдворили из страны, а четверых оштрафовали за незаконную работу.