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Posted 5 марта, 09:56

Published 5 марта, 09:56

Modified 5 марта, 09:58

Updated 5 марта, 09:58

В тюменских кафе изъяли почти 800 свертков насвая

В тюменских кафе изъяли почти 800 свертков насвая

5 марта 2025, 09:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Полиция проверила кафе в Тюмени, где работают и отдыхают мигранты. В результате рейда изъяты 790 свертков насвая.

Сотрудники полиции и Росгвардии устроили облаву на ряд развлекательных заведений в Тюмени. Во время проверки документов у пяти иностранцев их не оказалось, все пятеро будут выдворены из России.

В одном из заведений нашли расфасованный для продажи насвай. Все 790 свертков изъяли, а в отношении владельца составили протокол по ч.2 ст. 14.53 КоАП РФ. В другом кафе из-под полы продавали алкоголь.

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«Правоохранители обнаружили и изъяли 69 бутылок алкоголя, на продажу которого у хозяина заведения отсутствует лицензия. В действиях ИП содержатся признаки административного правонарушения, по ст. 14.16 КоАП РФ», — рассказали в областном управлении МВД.
Видео: УМВД ТО.

Ранее силовики прошли с проверками по торговым точкам в Тюмени. Целью рейдов были мигранты-уклонисты, которых сразу отправили в военкомат. Также в результате рейда 16 нелегальных мигрантов выдворили из страны, а четверых оштрафовали за незаконную работу.

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