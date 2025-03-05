В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно

В Тобольске 5 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -13…-9, в темное время суток ожидается до -10…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.