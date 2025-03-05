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Posted 5 марта, 01:08

Published 5 марта, 01:08

Modified 5 марта, 01:08

Updated 5 марта, 01:08

В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно

В Тюмени сегодня будет пасмурно и морозно

5 марта 2025, 01:08
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег, ветер 5-10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 5 марта. Днем термометры покажут -2…-7, в ночные часы температура воздуха составит -12…-17, местами до -22.

В Тюмени 5 марта метеорологи обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается -13…-6, ночью температура воздуха составит -8…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 2,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:20 закат в 18:17, продолжительность дня 10 часов 57 минут.

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В Тобольске 5 марта синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит -13…-9, в темное время суток ожидается до -10…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:11, закат в 18:05 продолжительность дня 10 часов 54 минуты.

В Ишиме 5 марта метеорологи ожидается пасмурная погода, небольшой снег в дневные часы. Дневная температура воздуха составит -16….-8, ночью столбики термометров покажут -11…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:03 закат в 18:03 продолжительность дня 11 часов 0 минут.

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