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Posted 5 марта, 06:19

Published 5 марта, 06:19

Modified 5 марта, 06:48

Updated 5 марта, 06:48

В Тюмени прозвучали сирены

В Тюмени прозвучали сирены. Кто их не услышал?

5 марта 2025, 06:19
Фото: 1MI.

В Тюмени прозвучали сирены

В Тюмени завершилась проверка работоспобности систем оповещения населения. По словам жителей областной столицы, гул сирен был слышен практически во всех районах города — в центральной части города, на Мысу, в районе озера Алебашево, ТЦ «Солнечный», ММС и т. д.

Однако жители ряда районов областной столицы вместо воя сирен услышали только привычные звуки улицы — о тишине сообщили жители Заречного микрорайона, Червишевского тракта, района улицы Пермякова.

Видео: ЧП Тюмень.
«По своему адресу в Тюмени, живу в частном доме, никогда не слышал сирены. Система оповещения не работает, так не охватывает весь город. Показушничество и, по всей видимости, растрата бюджета. Живу между Московским и Червишевским трактами», — сообщил тюменский общественник Алексей Савоськин.

Сегодняшние учения имели всероссийский масштаб. Поэтому на всех телеканалах временно было остановлено вещание фильмов, шоу и других программ. На радио также вместо эфиров прозвучали сообщения «Внимание всем».

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