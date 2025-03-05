В Тюмени прозвучали сирены. Кто их не услышал?

В Тюмени прозвучали сирены

В Тюмени завершилась проверка работоспобности систем оповещения населения. По словам жителей областной столицы, гул сирен был слышен практически во всех районах города — в центральной части города, на Мысу, в районе озера Алебашево, ТЦ «Солнечный», ММС и т. д.