В Тюмени прозвучали сирены. Кто их не услышал?

Posted 5 марта, 06:19
Published 5 марта, 06:19
Modified 5 марта, 06:48
Updated 5 марта, 06:48
Однако жители ряда районов областной столицы вместо воя сирен услышали только привычные звуки улицы — о тишине сообщили жители Заречного микрорайона, Червишевского тракта, района улицы Пермякова.
«По своему адресу в Тюмени, живу в частном доме, никогда не слышал сирены. Система оповещения не работает, так не охватывает весь город. Показушничество и, по всей видимости, растрата бюджета. Живу между Московским и Червишевским трактами», — сообщил тюменский общественник Алексей Савоськин.
Сегодняшние учения имели всероссийский масштаб. Поэтому на всех телеканалах временно было остановлено вещание фильмов, шоу и других программ. На радио также вместо эфиров прозвучали сообщения «Внимание всем».