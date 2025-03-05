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Posted 5 марта, 04:44

Published 5 марта, 04:44

Modified 5 марта, 04:46

Updated 5 марта, 04:46

В Тюмени пациент покончил с собой после медобследования в ОКБ №2

В Тюмени пациент покончил с собой после медобследования в ОКБ №2

5 марта 2025, 04:44
Фото: 2 ГИС.
Труп 30-летнего мужчины обнаружили накануне в туалете приемного отделения тюменской Областной клинической больницы №2. По словам очевидцев, тюменец, по предварительным данным, покончил жизнь самоубийством.

Известно, что в ОКБ №2 он проходил медицинское обследование.

«Возможно, ему какой-либо страшный диагноз озвучили. Иногда врачи в такой форме преподносят информацию, что деле дар речи теряешь», — отметила Алин С. в сообществе ЧС Тюмень.

В СУ СК по Тюменской области информацию о произошедшем ЧП «Нашему Городу» подтвердили.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени от онкологии скончался 16-летний блогер Никита Горбунов. Подростку два года назад поставили диагноз рак крови.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Следственное управление#ОКБ №2
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