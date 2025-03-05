В Тюмени пациент покончил с собой после медобследования в ОКБ №2

Posted 5 марта, 04:44
Published 5 марта, 04:44
Modified 5 марта, 04:46
Updated 5 марта, 04:46
Известно, что в ОКБ №2 он проходил медицинское обследование.
«Возможно, ему какой-либо страшный диагноз озвучили. Иногда врачи в такой форме преподносят информацию, что деле дар речи теряешь», — отметила Алин С. в сообществе ЧС Тюмень.
В СУ СК по Тюменской области информацию о произошедшем ЧП «Нашему Городу» подтвердили.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени от онкологии скончался 16-летний блогер Никита Горбунов. Подростку два года назад поставили диагноз рак крови.