В РФ регистрируется рост продаж импортозамещенных препаратов

Опубликованный в начале этого года отчет свидетельствует о значительном увеличении продаж компании «Промомед», которые выросли вдвое. В январе наблюдался прирост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот скачок объясняется появлением на рынке лекарственного средства «Велгия», которое к январю 2025 года обеспечило примерно 42% продаж компании в сегменте эндокринологии. Доля выручки от инновационных разработок достигла 70%. В настоящее время «Промомед» реализует свыше 330 видов медикаментов и активно работает над расширением рынков сбыта, в том числе в Ираке.