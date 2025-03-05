nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 12:12

Published 5 марта, 12:12

Modified 5 марта, 12:12

Updated 5 марта, 12:12

В РФ регистрируется рост продаж импортозамещенных препаратов

В РФ регистрируется рост продаж импортозамещенных препаратов

5 марта 2025, 12:12
Фото: 1MI.
Фармацевтические предприятия России наращивают выпуск импортозамещенных медикаментов. Это требуется для снижения зависимости от зарубежных поставок. Особое значение придается разработке дженериков, являющихся аналогами критически важных лекарственных средств.

Согласно прогнозам социально-экономического развития, представленным Минэкономразвития в октябре 2024 года, ожидается существенное увеличение производства российских лекарственных средств в ближайшие три года.

В прошлом году фармацевтическая отрасль в России произвела продукции на 844,3 млрд рублей, что на 17,8% превышает показатель предыдущего года. Отгрузку готовой продукции осуществляли 462 предприятия, что на 15% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет сайт 56orb.ru.

В числе лидеров импортозамещения в Российской Федерации — «Фармстандарт», выпускающий инсулин и препараты для лечения онкологических заболеваний; «Биохимик», специализирующийся на антибиотиках широкого спектра действия; центр имени Гамалеи, создавший вакцину «Спутник V» против коронавирусной инфекции; и «Промомед», производящий препарат «Велгия» для лечения ожирения и диабета.

Опубликованный в начале этого года отчет свидетельствует о значительном увеличении продаж компании «Промомед», которые выросли вдвое. В январе наблюдался прирост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот скачок объясняется появлением на рынке лекарственного средства «Велгия», которое к январю 2025 года обеспечило примерно 42% продаж компании в сегменте эндокринологии. Доля выручки от инновационных разработок достигла 70%. В настоящее время «Промомед» реализует свыше 330 видов медикаментов и активно работает над расширением рынков сбыта, в том числе в Ираке.

«Велгия» — это препарат, созданный на основе семаглутида, предназначенный для замедления старения и поддержания активной жизни в зрелом возрасте. Его фармакологическое действие не ограничивается снижением массы тела, но также включает в себя уменьшение вероятности развития болезней сердца и сосудов, профилактику диабета второго типа и деменции, улучшение умственных способностей и благотворное влияние на психоэмоциональное состояние.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика