Posted 5 марта, 12:12
Published 5 марта, 12:12
Modified 5 марта, 12:12
Updated 5 марта, 12:12
Согласно прогнозам социально-экономического развития, представленным Минэкономразвития в октябре 2024 года, ожидается существенное увеличение производства российских лекарственных средств в ближайшие три года.
В прошлом году фармацевтическая отрасль в России произвела продукции на 844,3 млрд рублей, что на 17,8% превышает показатель предыдущего года. Отгрузку готовой продукции осуществляли 462 предприятия, что на 15% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет сайт 56orb.ru.
В числе лидеров импортозамещения в Российской Федерации — «Фармстандарт», выпускающий инсулин и препараты для лечения онкологических заболеваний; «Биохимик», специализирующийся на антибиотиках широкого спектра действия; центр имени Гамалеи, создавший вакцину «Спутник V» против коронавирусной инфекции; и «Промомед», производящий препарат «Велгия» для лечения ожирения и диабета.
Опубликованный в начале этого года отчет свидетельствует о значительном увеличении продаж компании «Промомед», которые выросли вдвое. В январе наблюдался прирост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот скачок объясняется появлением на рынке лекарственного средства «Велгия», которое к январю 2025 года обеспечило примерно 42% продаж компании в сегменте эндокринологии. Доля выручки от инновационных разработок достигла 70%. В настоящее время «Промомед» реализует свыше 330 видов медикаментов и активно работает над расширением рынков сбыта, в том числе в Ираке.
«Велгия» — это препарат, созданный на основе семаглутида, предназначенный для замедления старения и поддержания активной жизни в зрелом возрасте. Его фармакологическое действие не ограничивается снижением массы тела, но также включает в себя уменьшение вероятности развития болезней сердца и сосудов, профилактику диабета второго типа и деменции, улучшение умственных способностей и благотворное влияние на психоэмоциональное состояние.