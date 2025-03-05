Тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык смогут вернуться к работе после СВО.

Оба, находящиеся под арестом, получили разрешение от следственных органов. Уголовное дело о коррупции, в котором они замешаны, было приостановлено. Однако, как говорит тюменский адвокат Павел Руснаков, после окончания службы они могут получить помилование от президента РФ Владимира Путина.