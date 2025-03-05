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Posted 5 марта, 07:02

Published 5 марта, 07:02

Modified 5 марта, 07:04

Updated 5 марта, 07:04

Тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык смогут вернуться к работе после СВО.

Тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык смогут вернуться к работе после СВО

5 марта 2025, 07:02
Фото: 1MI. Тюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык смогут вернуться к работе после СВО.
Следственный комитет разрешил Вячеславу Вахрину и Алексею Гоцыку уехать на СВО после возбуждения уголовного дела о коррупции. Тюменский адвокат Павел Руснаков рассказал, что фигурантов дела после возвращения может ждать помилование и прежние рабочие места.

Предприниматель и директор компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и отеля «Восток» Алексей Гоцык, а также заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин уехали в зону проведения специальной военной операции (СВО). Это решение было одобрено Следственным комитетом России.

Оба, находящиеся под арестом, получили разрешение от следственных органов. Уголовное дело о коррупции, в котором они замешаны, было приостановлено. Однако, как говорит тюменский адвокат Павел Руснаков, после окончания службы они могут получить помилование от президента РФ Владимира Путина.

«При этом, так как им не будет назначено наказание, то запрета работу на былых должностях не будет, они вполне могут вернуться на посты, если это будет возможно. Но стоит учитывать, что, если контракт заключается в период разбирательства по уголовному делу, то фигуранты отправляются в зону боевых действий до окончания СВО», — объяснил Руснаков.

Вместе с тем боевые ранения или полученные награды также могут сыграть в пользу фигурантов дела и привести к помилованию. Юридически возобновление дела после службы на СВО возможно, но пока адвокат не встречал подобных случаев.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский СУ СК завершил расследование по делу о взятке бывшего замглавы Тюмени Вячеслава Вахрина, дело были готовы передать в суд.

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