Тюменский санаторий «Тараскуль» уличили в махинациях с госконтрактом

Posted 5 марта, 07:56
Published 5 марта, 07:56
Modified 5 марта, 07:58
Updated 5 марта, 07:58
Как выяснила прокуратура Тюменской области в ходе проверки, госконтракт был заключен в январе 2024 года. Денежные средства компании перечислили в феврале прошлого года, однако фактически все ремонтные работы выполнили сами водители и слесари санатория.
Было установлено, что полученные денежные средства исполнитель госконтракта перечислил индивидуальному предпринимателю — супруге и.о начальника гаража, ответственному за исполнение данного контракта.
В настоящее время по данному факту в отношении исполняющего обязанности начальника гаража возбуждено уголовное по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора детского сада в селе Нижняя Тавда. Руководительница устроила фиктивно на работу в дошкольное учреждение своего супруга.