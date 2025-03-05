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Posted 5 марта, 07:56

Published 5 марта, 07:56

Modified 5 марта, 07:58

Updated 5 марта, 07:58

Тюменский санаторий «Тараскуль» уличили в махинациях с госконтрактом

Тюменский санаторий «Тараскуль» уличили в махинациях с госконтрактом

5 марта 2025, 07:56
Фото: 1MI.
Центр реабилитации «Тараскуль» заключил фиктивный контракт стоимостью более 1 миллиона рублей с коммерческой фирмой на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и тракторов.

Как выяснила прокуратура Тюменской области в ходе проверки, госконтракт был заключен в январе 2024 года. Денежные средства компании перечислили в феврале прошлого года, однако фактически все ремонтные работы выполнили сами водители и слесари санатория.

Было установлено, что полученные денежные средства исполнитель госконтракта перечислил индивидуальному предпринимателю — супруге и.о начальника гаража, ответственному за исполнение данного контракта.

В настоящее время по данному факту в отношении исполняющего обязанности начальника гаража возбуждено уголовное по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения в крупном размере».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора детского сада в селе Нижняя Тавда. Руководительница устроила фиктивно на работу в дошкольное учреждение своего супруга.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Мошенничество#Санатории
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