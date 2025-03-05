Тюменский политолог Безделов опроверг слухи о вернувшихся в Тюмень Вахрине и Гоцыке

Posted 5 марта, 07:20
Published 5 марта, 07:20
Modified 5 марта, 07:22
Updated 5 марта, 07:22
«По условиям освобождения из СИЗО, Гоцык и Вахрин заключили контракты с МО РФ и де-юре находятся в учебном центре. Однако фактически туда не поехали и незаконно оказались в Тюмени. В частности, Алексей Гоцык второй день не выходит из дома, обоснованно опасаясь быть узнанным и того, что о незаконном его пребывании в Тюмени узнают правоохранительные органы», — было указано в сообщении.
Однако, по словам тюменского политолога Александра Безделова, замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и директор компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и отеля «Восток» Алексей Гоцык в настоящее время находятся в зоне СВО, где проходят обучение и боевое слаживание.
«Насколько мне известно, оба они зачислены они не в какие-то тыловые или штабные части, а именно в штурмовые подразделения, что и было условием отбытия на СВО. Местонахождение Вячеслава Вахрина и Алексея Гоцыка находится на постоянном контроле у спецслужб и командования. Все разговоры о том, что они в Тюмени, на Мальдивах или Международной космической станции не более чем художественный вымысел», — подчеркнул Александр Безделов.
Напомним, накануне стало известно о том, что замгубернатора Тюменской области, Вахрин, и предприниматель Гоцык, находящиеся под арестом, отправились в зону СВО. Уголовное дело о коррупции, фигурантами которого они являются, приостановлено с согласия Следственного комитета. После их возвращения с фронта их может ожидать помилование и возвращение на прежние рабочие места.