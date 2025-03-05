nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 07:20

Published 5 марта, 07:20

Modified 5 марта, 07:22

Updated 5 марта, 07:22

Тюменский политолог Безделов опроверг слухи о вернувшемся в Тюмень Вахрине

Тюменский политолог Безделов опроверг слухи о вернувшихся в Тюмень Вахрине и Гоцыке

5 марта 2025, 07:20
Фото: 1MI.

Тюменский политолог Безделов опроверг слухи о вернувшемся в Тюмень Вахрине

Сюжет
Бойцы СВО
Накануне некоторые тг-каналы распространили сообщение о том, что фигуранты уголовного дела о взятке Алексей Гоцык и Вячеслав Вахрин находятся в Тюмени.
«По условиям освобождения из СИЗО, Гоцык и Вахрин заключили контракты с МО РФ и де-юре находятся в учебном центре. Однако фактически туда не поехали и незаконно оказались в Тюмени. В частности, Алексей Гоцык второй день не выходит из дома, обоснованно опасаясь быть узнанным и того, что о незаконном его пребывании в Тюмени узнают правоохранительные органы», — было указано в сообщении.

Однако, по словам тюменского политолога Александра Безделова, замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и директор компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» и отеля «Восток» Алексей Гоцык в настоящее время находятся в зоне СВО, где проходят обучение и боевое слаживание.

«Насколько мне известно, оба они зачислены они не в какие-то тыловые или штабные части, а именно в штурмовые подразделения, что и было условием отбытия на СВО. Местонахождение Вячеслава Вахрина и Алексея Гоцыка находится на постоянном контроле у спецслужб и командования. Все разговоры о том, что они в Тюмени, на Мальдивах или Международной космической станции не более чем художественный вымысел», — подчеркнул Александр Безделов.
Чем известны арестованные в Москве Вахрин и Гоцык
Узнать подробнее

Напомним, накануне стало известно о том, что замгубернатора Тюменской области, Вахрин, и предприниматель Гоцык, находящиеся под арестом, отправились в зону СВО. Уголовное дело о коррупции, фигурантами которого они являются, приостановлено с согласия Следственного комитета. После их возвращения с фронта их может ожидать помилование и возвращение на прежние рабочие места.

Читайте также:
В тюменском поселке Перевалово отключили светТюменский замгубернатора Вахрин и бизнесмен Гоцык смогут вернуться к работе после СВОВ Тюмени прозвучали сирены. Кто их не услышал?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Уголовное дело#Коррупция#Новости тюмени#Вячеслав Вахрин#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво#Гоцык
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика