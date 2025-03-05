Тюменский политолог Безделов опроверг слухи о вернувшихся в Тюмень Вахрине и Гоцыке

Напомним, накануне стало известно о том, что замгубернатора Тюменской области, Вахрин, и предприниматель Гоцык, находящиеся под арестом, отправились в зону СВО. Уголовное дело о коррупции, фигурантами которого они являются, приостановлено с согласия Следственного комитета. После их возвращения с фронта их может ожидать помилование и возвращение на прежние рабочие места.