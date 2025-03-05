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Posted 5 марта, 05:16

Published 5 марта, 05:16

Modified 5 марта, 05:18

Updated 5 марта, 05:18

Тюменские власти закрыли дефицит бюджета в 29 млрд рублей

Тюменские власти закрыли миллиардный дефицит бюджета

5 марта 2025, 05:16
Фото: 1MI.

Тюменские власти закрыли дефицит бюджета в 29 млрд рублей

Сюжет
Бюджет
Образовавшийся в конце 2024 года дефицит бюджета Тюменской области в размере 29 миллиардов рублей правительство регионе закрыло за счет остатков бюджетных средств на начало 2025 года и финансовых кредитов.

Как пояснили в информационном центре правительства, по данным на конец февраля 2025 года дефицит бюджета закрыт — потребности в заимствовании финансовых средств отсутствует, пишет DK.RU.

Напомним, ранее правительство Тюменской области несколько раз предпринимало попытку взять у банков кредит на покрытие дефицита бюджета. Однако все закупки были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Тюменцы могут поставить самозапрет по кредитам
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Ранее «Наш Город» писал, что более 30 тысяч жителей Тюменской области оформили самозапрет на выдачу кредитов. Сервис по самозапрету начал работать на Госуслугах с 1 марта 2025 года.

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