Тюменские власти закрыли миллиардный дефицит бюджета

Posted 5 марта, 05:16
Published 5 марта, 05:16
Modified 5 марта, 05:18
Updated 5 марта, 05:18
Как пояснили в информационном центре правительства, по данным на конец февраля 2025 года дефицит бюджета закрыт — потребности в заимствовании финансовых средств отсутствует, пишет DK.RU.
Напомним, ранее правительство Тюменской области несколько раз предпринимало попытку взять у банков кредит на покрытие дефицита бюджета. Однако все закупки были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Ранее «Наш Город» писал, что более 30 тысяч жителей Тюменской области оформили самозапрет на выдачу кредитов. Сервис по самозапрету начал работать на Госуслугах с 1 марта 2025 года.