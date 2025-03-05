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Posted 5 марта, 11:24

Published 5 марта, 11:24

Modified 5 марта, 11:26

Updated 5 марта, 11:26

Тюменцы смогут получить 1 млн рублей, если переедут в село

Тюменские власти обещают 1 млн рублей всем культурным работникам, переехавшим в село

5 марта 2025, 11:24
Фото: nashgorod.ru. Тюменцы смогут получить 1 млн рублей, если переедут в село
В тюменских селах могут появиться преподаватели музыки, актерского мастерства и танца — губернатор запустил программу «Земский работник культуры».

Президентская программа для обеспечения малонаселенных пунктов культурными кадрами получила свой старт в 2025 году при поддержке Президента России Владимира Путина. Уже в марте Губернатор Александр Моор объявил о ее официальном запуске в тюменском регионе.

Теперь специалисты в области культуры могут получить государственную поддержку в виде выплаты одного миллиона рублей. Эти деньги, по словам главы региона, можно потратить на покупку дома, участка, автомобиля или другие цели. Однако, чтобы получить выплату необходимо выбрать деревню или поселок, в котором живут менее 50 000 человек.

Как высказал свои надежды Моор, эта мера может привлечь молодежь, которая является носителем современных и креативных идей, что позволит развивать малые села и города.

Для поддержки культурной сферы важно не только привлекать кадры, но и создавать подходящую базу, как например было сделано в Большом Сорокино. В январе 2025 года состоялось открытие дома культуры, масштабы которого впечатлили губернатора.

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Ранее «Наш Город» рассказывал о лучших концертах, которые пройдут в марте на площадках Тюмени.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Культура#Тюмень#Губернатор#Государственная поддержка#ДК#Выплата#Село#Государственная программа
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