Тюменские власти обещают 1 млн рублей всем культурным работникам, переехавшим в село

Posted 5 марта, 11:24
Published 5 марта, 11:24
Modified 5 марта, 11:26
Updated 5 марта, 11:26
Президентская программа для обеспечения малонаселенных пунктов культурными кадрами получила свой старт в 2025 году при поддержке Президента России Владимира Путина. Уже в марте Губернатор Александр Моор объявил о ее официальном запуске в тюменском регионе.
Теперь специалисты в области культуры могут получить государственную поддержку в виде выплаты одного миллиона рублей. Эти деньги, по словам главы региона, можно потратить на покупку дома, участка, автомобиля или другие цели. Однако, чтобы получить выплату необходимо выбрать деревню или поселок, в котором живут менее 50 000 человек.
Как высказал свои надежды Моор, эта мера может привлечь молодежь, которая является носителем современных и креативных идей, что позволит развивать малые села и города.
Для поддержки культурной сферы важно не только привлекать кадры, но и создавать подходящую базу, как например было сделано в Большом Сорокино. В январе 2025 года состоялось открытие дома культуры, масштабы которого впечатлили губернатора.