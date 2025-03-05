Тюменские власти обещают 1 млн рублей всем культурным работникам, переехавшим в село

Теперь специалисты в области культуры могут получить государственную поддержку в виде выплаты одного миллиона рублей. Эти деньги, по словам главы региона, можно потратить на покупку дома, участка, автомобиля или другие цели. Однако, чтобы получить выплату необходимо выбрать деревню или поселок, в котором живут менее 50 000 человек.