Тюменец два года ездил с женскими правами

Posted 5 марта, 09:29
Published 5 марта, 09:29
Modified 5 марта, 13:01
Updated 5 марта, 13:01
По версии дознания, 36-летний подозреваемый обзавелся правами в 2023 году. Но, чтобы не сдавать экзамен, он схитрил и купил документ с рук. И только в декабре 2024 года эти права проверили по-настоящему.
«Документ имел признаки подделки, был изготовлен методом струйной печати. После проверки по серии и номеру водительского удостоверения установлено, что оно выдавалось на имя женщины», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
В отношении находчивого тюменца возбудили уголовное дело об использовании заведомо поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передали в суд. Тюменцу может грозить до года лишения свободы.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку с подростком за рулем. У школьника не было водительских прав, а машина оказалась отцовской.