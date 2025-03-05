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Posted 5 марта, 09:29

Published 5 марта, 09:29

Modified 5 марта, 13:01

Updated 5 марта, 13:01

Тюменец два года ездил с женскими правами

Тюменец два года ездил с женскими правами

5 марта 2025, 09:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Тюмени попался на использовании поддельных водительских прав. Он почти два года пользовался документом, который купил с рук.

По версии дознания, 36-летний подозреваемый обзавелся правами в 2023 году. Но, чтобы не сдавать экзамен, он схитрил и купил документ с рук. И только в декабре 2024 года эти права проверили по-настоящему.

«Документ имел признаки подделки, был изготовлен методом струйной печати. После проверки по серии и номеру водительского удостоверения установлено, что оно выдавалось на имя женщины», — рассказали в прокуратуре Тюменской области.
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В отношении находчивого тюменца возбудили уголовное дело об использовании заведомо поддельного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передали в суд. Тюменцу может грозить до года лишения свободы.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку с подростком за рулем. У школьника не было водительских прав, а машина оказалась отцовской.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Уголовное дело#Водительские права#Суд#Прокуратура
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