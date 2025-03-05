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Posted 5 марта, 04:00

Published 5 марта, 04:00

Modified 5 марта, 04:02

Updated 5 марта, 04:02

Тюмень возглавила уральский рейтинг по дороговизне новостроек

Тюмень возглавила уральский рейтинг по дороговизне новостроек

5 марта 2025, 04:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
В Тюмени продаю самые дорогие новостройки в Уральском федеральном округе. Максимальная цена за квартиру превысила 230 млн рублей. В Екатеринбурге элитное жилье стоит дешевле.

Самая дорогая на Урале квартира продается в ЖК «Вознесенский» за 231 млн рублей. Это помещение с 25 комнатами, включая ванные, с общей площадью в 701 кв. м. Еще четыре объекта в новостройка продаются по цене от 50 млн рублей, но с более скромной площадью: от 175 до 310 квадратов.

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Предложение оказалось уникальным в целом по стране, отметили аналитики «Циан». Жилье по таким ценам обычно предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе и Сочи.

Екатеринбург занял вторую строчку рейтинга. Самая дорогая квартира там продается по цене 70 млн рублей за 159 квадратов. На третьем месте — Челябинск: квартиру в 231 квадратов продают за 47,6 млн рублей.

Напомним, 35% самой дорогой недвижимости на вторичном рынке находится в Тюменской области. Регион стал вторым на Урале по этому показателю. Но самая дорогая квартира Тюмени более чем в два раза уступает по цене самой дорогой в Екатеринбурге.

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