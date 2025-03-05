Тюмень возглавила уральский рейтинг по дороговизне новостроек

Самая дорогая на Урале квартира продается в ЖК «Вознесенский» за 231 млн рублей. Это помещение с 25 комнатами, включая ванные, с общей площадью в 701 кв. м. Еще четыре объекта в новостройка продаются по цене от 50 млн рублей, но с более скромной площадью: от 175 до 310 квадратов.