Тюмень возглавила уральский рейтинг по дороговизне новостроек

Posted 5 марта, 04:00
Published 5 марта, 04:00
Modified 5 марта, 04:02
Updated 5 марта, 04:02
Самая дорогая на Урале квартира продается в ЖК «Вознесенский» за 231 млн рублей. Это помещение с 25 комнатами, включая ванные, с общей площадью в 701 кв. м. Еще четыре объекта в новостройка продаются по цене от 50 млн рублей, но с более скромной площадью: от 175 до 310 квадратов.
Предложение оказалось уникальным в целом по стране, отметили аналитики «Циан». Жилье по таким ценам обычно предлагают в Москве, Санкт-Петербурге, Анапе и Сочи.
Екатеринбург занял вторую строчку рейтинга. Самая дорогая квартира там продается по цене 70 млн рублей за 159 квадратов. На третьем месте — Челябинск: квартиру в 231 квадратов продают за 47,6 млн рублей.
Напомним, 35% самой дорогой недвижимости на вторичном рынке находится в Тюменской области. Регион стал вторым на Урале по этому показателю. Но самая дорогая квартира Тюмени более чем в два раза уступает по цене самой дорогой в Екатеринбурге.