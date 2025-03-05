Тушат более 12 часов: пожар в тюменских «Городских парильнях» до сих пор не потушен

Posted 5 марта, 05:53
Published 5 марта, 05:53
Modified 5 марта, 06:34
Updated 5 марта, 06:34
«О полной ликвидации пожара пока объявлено не было», — пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.
В разборе и проливке конструкций здания задействованы 5 единиц техники и 18 человек личного состава.
По словам очевидцев, из здания банного комплекса до сих пор идет дым. На данный момент банный комплекс «Городские парильни» объявил о временной приостановке работы.
Напомним, пожар в банном комплексе «Городские парильни» начался накануне вечером — загорелись крыша и третий этаж здания. Сообщение о задымлении на кровле трёхэтажного здания по улице Полевой, 28 поступило в восьмом часу вечера. Локализовать пожар удалось только к полуночи. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 800 квадратных метров.
Причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе накануне вечером 14 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за повреждения магистрального газопровода. В настоящее время повреждения устранены, ведется заполнение газопроводов.