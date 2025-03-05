Тушат более 12 часов: пожар в тюменских «Городских парильнях» до сих пор не потушен

Напомним, пожар в банном комплексе «Городские парильни» начался накануне вечером — загорелись крыша и третий этаж здания. Сообщение о задымлении на кровле трёхэтажного здания по улице Полевой, 28 поступило в восьмом часу вечера. Локализовать пожар удалось только к полуночи. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 800 квадратных метров.