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Posted 5 марта, 05:53

Published 5 марта, 05:53

Modified 5 марта, 06:34

Updated 5 марта, 06:34

Пожар в тюменских «Городских парильнях» до сих пор не ликвидирован

Тушат более 12 часов: пожар в тюменских «Городских парильнях» до сих пор не потушен

5 марта 2025, 05:53
Фото: ЧС Тюмень.

Пожар в тюменских «Городских парильнях» до сих пор не ликвидирован

Пожар в тюменском банном комплексе «Городские парильни» до сих пор не ликвидирован. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС, ведется разборка конструкций и проливка очагов возгорания.
«О полной ликвидации пожара пока объявлено не было», — пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

В разборе и проливке конструкций здания задействованы 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

Видео: ЧС Тюмень.

По словам очевидцев, из здания банного комплекса до сих пор идет дым. На данный момент банный комплекс «Городские парильни» объявил о временной приостановке работы.

Напомним, пожар в банном комплексе «Городские парильни» начался накануне вечером — загорелись крыша и третий этаж здания. Сообщение о задымлении на кровле трёхэтажного здания по улице Полевой, 28 поступило в восьмом часу вечера. Локализовать пожар удалось только к полуночи. Общая площадь территории, охваченной огнем составила 800 квадратных метров.

Причина возникновения огня устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменском районе накануне вечером 14 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за повреждения магистрального газопровода. В настоящее время повреждения устранены, ведется заполнение газопроводов.

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