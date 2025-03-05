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Posted 5 марта, 09:17

Published 5 марта, 09:17

Modified 5 марта, 09:19

Updated 5 марта, 09:19

«Теперь будут есть бесплатно» — два ямальца отобрали продукты у пенсионера в Тюмени

«Теперь будут есть бесплатно» — два ямальца отобрали продукты у пенсионера в Тюмени

5 марта 2025, 09:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Два уроженца ЯНАО ограбили пенсионера в Тюмени. Они отобрали у мужчины пакет с продуктами, которыми планировали поужинать сами.

По версии следствия, подозреваемые приметили пенсионера в магазине. Довели его до дома и зашли следом в подъезд, где с угрозами отобрали пакет с покупками. Полиция с помощью камер видеонаблюдения вычислила подозреваемых и задержала.

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«Их задержали в арендованной квартире. Ими оказались двое безработных из Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте 27 и 30 лет. Мужчины признались в содеянном», — рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ, и мужчинам грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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Тюменцы по-разному отнеслись к этому инциденту, но случай вызвал волну комментариев в соцсетях. Многие возмутились таким поступком молодых людей в отношении пожилого человека. Другие посчитали, что грозящее подозреваемым наказание все равно слишком строгое.

«Многовато за кражу пакета с продуктами», «Теперь бесплатно кормить будут», «Теперь бесплатная баланда обеспечена», «А все почему? Ни образования, ни уважения», «Работать надо!», «Вообще не смешно! Они сделали свой выбор, но опять же мы их кормим», — выразили мнение тюменцы.

Семья мальчика-инвалида в Тюменской области недосчиталась подгузников, которые ребенку должны выдавать бесплатно. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

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