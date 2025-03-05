«Теперь будут есть бесплатно» — два ямальца отобрали продукты у пенсионера в Тюмени

Posted 5 марта, 09:17
Published 5 марта, 09:17
Modified 5 марта, 09:19
Updated 5 марта, 09:19
По версии следствия, подозреваемые приметили пенсионера в магазине. Довели его до дома и зашли следом в подъезд, где с угрозами отобрали пакет с покупками. Полиция с помощью камер видеонаблюдения вычислила подозреваемых и задержала.
«Их задержали в арендованной квартире. Ими оказались двое безработных из Ямало-Ненецкого автономного округа в возрасте 27 и 30 лет. Мужчины признались в содеянном», — рассказали в УМВД России по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ, и мужчинам грозит наказание до семи лет лишения свободы.
Тюменцы по-разному отнеслись к этому инциденту, но случай вызвал волну комментариев в соцсетях. Многие возмутились таким поступком молодых людей в отношении пожилого человека. Другие посчитали, что грозящее подозреваемым наказание все равно слишком строгое.
«Многовато за кражу пакета с продуктами», «Теперь бесплатно кормить будут», «Теперь бесплатная баланда обеспечена», «А все почему? Ни образования, ни уважения», «Работать надо!», «Вообще не смешно! Они сделали свой выбор, но опять же мы их кормим», — выразили мнение тюменцы.
Семья мальчика-инвалида в Тюменской области недосчиталась подгузников, которые ребенку должны выдавать бесплатно. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ.