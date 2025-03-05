Школьников Тюменского района перевели на дистант из-за аварии на газопроводе

Posted 5 марта, 02:59
Published 5 марта, 02:59
Modified 5 марта, 03:01
Updated 5 марта, 03:01
Специалисты обещали дать заключение после утреннего контроля температуры в зданиях школ и детских садов. Глава Тюменского района Ольга Зимина сообщила, что не все образовательные учреждения готовы принять детей.
«Занятия в Переваловской и Московской школах пройдут сегодня в дистанционном режиме, в Успенской — очные занятия», — рассказала чиновница.
Она заверила, что в первую очередь газ будут подавать на социальные учреждения, в числе которых и детсады. Пока в помещениях слишком холодно, чтобы садики могли работать в нормальном режиме.
«В детских садах будут работать только дежурные группы — прогреть все помещения с утра не получится», — пояснила Зимина.
Прокуратура организовала проверку по факту аварии на газопроводе. Сотрудники ведомства дадут оценку причинам ЧП и тому, соблюдалась ли допустимая продолжительность перерыва в услуге по газоснабжению. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в областном ведомстве.
Трубопровод восстановили, но он только начинает заполняться газом. Жители района обеспокоены, что в некоторых домах нет ни газа, ни электричества, чтобы прогреть помещения.