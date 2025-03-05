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Posted 5 марта, 02:59

Published 5 марта, 02:59

Modified 5 марта, 03:01

Updated 5 марта, 03:01

Школьников Тюменского района перевели на дистант из-за аварии на газопроводе

Школьников Тюменского района перевели на дистант из-за аварии на газопроводе

5 марта 2025, 02:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Тюменский район
Здания школ и садов успели остыть за ночь без отопления. Школьные занятия в Тюменском районе сегодня пройдут в дистанционном формате.

Специалисты обещали дать заключение после утреннего контроля температуры в зданиях школ и детских садов. Глава Тюменского района Ольга Зимина сообщила, что не все образовательные учреждения готовы принять детей.

«Занятия в Переваловской и Московской школах пройдут сегодня в дистанционном режиме, в Успенской — очные занятия», — рассказала чиновница.
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Она заверила, что в первую очередь газ будут подавать на социальные учреждения, в числе которых и детсады. Пока в помещениях слишком холодно, чтобы садики могли работать в нормальном режиме.

«В детских садах будут работать только дежурные группы — прогреть все помещения с утра не получится», — пояснила Зимина.
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Прокуратура организовала проверку по факту аварии на газопроводе. Сотрудники ведомства дадут оценку причинам ЧП и тому, соблюдалась ли допустимая продолжительность перерыва в услуге по газоснабжению. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в областном ведомстве.

Трубопровод восстановили, но он только начинает заполняться газом. Жители района обеспокоены, что в некоторых домах нет ни газа, ни электричества, чтобы прогреть помещения.

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#Марина Коржина#Общество#Школы#Дистанционное образование#Тюменский район
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