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Posted 5 марта, 15:09

Published 5 марта, 15:09

Modified 5 марта, 15:12

Updated 5 марта, 15:12

«Росводоканал Тюмень» устанавливает современные системы газоочистки

«Росводоканал Тюмень» устанавливает современные системы газоочистки

5 марта 2025, 15:09
Тюменский водоканал инвестировал около 100 млн рублей в современные системы газоочистки, которые внедрены на канализационных насосных станциях в районе Гилевской рощи, на улице Харьковской и около ЖК «Горизонт».

Установки внушительных размеров и располагаются в отдельном модуле за пределами станции. По вентиляционным трубам в систему с КНС подается воздух, где проходит две ступени очистки.

«Сначала воздух проходит через катализатор, там удерживается основная часть загрязнений. Для поддержания свойств каталитической жидкости используется щелочной раствор, который вырабатывается на водоочистных сооружениях при производстве хлора из поваренной соли. На втором этапе воздух очищается через угольные фильтры», — рассказал главный механик «Росводоканал Тюмень» Валерий Батурин.

Эффективность оборудования — 95 процентов. В результате не только стало намного комфортнее работать внутри станции, но и воздух вокруг КНС стал свежее и чище.

«Когда внедрили установку я был в отпуске. Выйдя на работу сразу почувствовал разницу. Комфортнее стало работать в приемном отделении, а за территорией станции запах не ощущается. Обслуживаем установку газоочистки регулярно — дважды в сутки чистим решетки, но это не сложный процесс», — рассказал Илья Вельке, машинист самой крупной в Тюмени канализационной насосной станции №7, перекачивающей 128 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Оборудование для газоочистки разработано и изготовлено в Москве. Оно доступнее и эффективнее зарубежных аналогов. В перспективе «Росводоканал Тюмень» планирует установить систему газоочистки на других крупных объектах системы водоотведения города и района.

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