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Posted 5 марта, 08:36

Published 5 марта, 08:36

Modified 5 марта, 13:02

Updated 5 марта, 13:02

В Тюмени усугубляется экологическая обстановка.

Реки отравлены, воздух густеет: Тюмень задыхается в экологическом кризисе

5 марта 2025, 08:36
Фото: 1MI. В Тюмени усугубляется экологическая обстановка.

В Тюмени усугубляется экологическая обстановка

В последние годы жители Тюмени все чаще сталкиваются с ухудшением экологической ситуации. Смог, неприятный запах, снижение качества воздуха и загрязнение рек вызывают беспокойство как у горожан, так и у экологов. В чем корень проблемы и какие последствия несет ухудшение экологической ситуации?

Экологическая обстановка в Тюмени

В 2021 году Тюмень была признана самым экологически чистым городом России, а в 2022 году Тюменская область заняла второе место в рейтинге регионов России по экологическим показателям. Но уже в 2023 году область опустилась на 15-е место, а в 2024 году — на 36-е. С чем связано такое фатальное падение?

Загрязнение воздуха: Тюмень задыхается

По данным экологических служб, в Тюмени фиксируется рост концентрации вредных веществ в воздухе. В определенные периоды года воздух становится настолько загрязненным, что даже официальные замеры подтверждают превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по ряду показателей.

«Основными источниками загрязнения являются промышленные предприятия, автотранспорт и местные ТЭЦ», — говорит эколог Ирина Гаврина.

Эксперт рассказывает, что Тюмень исторически развивалась как крупный промышленный центр, особенно после начала освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса в 1960-е годы. В этот период в городе появились предприятия нефтепереработки, машиностроения и металлургии. Активное развитие промышленности продолжалось в 1980–1990-х годах, что привело к росту выбросов вредных веществ.

Первая ТЭЦ в Тюмени была построена в 1963 году и работала на угле. Впоследствии энергетическая инфраструктура города расширилась, и были построены новые станции, работающие на природном газе. Однако, несмотря на модернизацию, ТЭЦ остаются одним из значительных источников выбросов: диоксиды серы (SO₂), оксиды азота, твердые частицы (зола, пыль).

Вместе с тем с начала 2000-х годов Тюмень пережила демографический бум, который сопровождался увеличением числа автомобилей. Массовая автомобилизация и рост логистического сектора привели к тому, что выбросы автотранспорта стали одним из главных источников загрязнения воздуха. На долю автомобилей приходится более 60% всех вредных выбросов в атмосферу. Главные загрязнители: угарный газ (CO), оксиды азота (NOx), сажевые частицы (PM10, PM2.5). Особенно остро проблема ощущается в центре города, на магистралях с интенсивным движением и в районах с пробками (улицы Республики, Мельникайте, Пермякова).

«С 2023 года все эти факторы значительно усугубляют экологическую обстановку при этом проблема обостряется с каждым годом, как мы видим», — говорит Гаврина.

По мнению эколога, особенно опасной остается ситуация в безветренные дни, когда вредные вещества скапливаются над городом и образуют смог.

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Загрязнение водоемов: что происходит с Турой?

Реки Тюмени, в том числе основная водная артерия — река Тура, страдают от сброса сточных вод, бытовых и промышленных отходов. По данным Росприроднадзора, в воде Тур наблюдаются превышения допустимых норм по содержанию нефтепродуктов, тяжелых металлов и аммонийного азота.

Главные причины загрязнения водоемов это сбросы неочищенных сточных вод, нефтяное загрязнение и сельскохозяйственные стоки.

«Очистные сооружения города не всегда справляются с нагрузкой, а в некоторых случаях предприятия сливают стоки без должной очистки. Утечки с промышленных объектов и транспортировка нефти приводят к попаданию нефтепродуктов в воду, в Тюмени уже отмечалось несколько подобных эпизодов при этом никаких мер принято не было», — считает гидролог Сергей Демченко.

Экстремально высокое загрязнение марганцем было зафиксировано в девяти случаях в реках Тура (в черте села Салаирка и города Тюмени), Тобол, Туртас, Вагай, Демьянка, Иска и Пышма. Кроме того, в этих реках обнаружено превышение содержания нитритного азота и низкий уровень кислорода.

Ситуация с загрязнением водоемов вызывает тревогу, так как ухудшение качества воды приводит к сокращению популяции рыбы, изменению экосистемы и даже риску загрязнения питьевой воды.

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Почему становится только хуже?

Рост промышленности и урбанизация в городах, особенно в таких динамично развивающихся регионах, как Тюмень, имеет свои негативные экологические последствия. Активное развитие городской инфраструктуры и расширение производственных мощностей на предприятиях ведет к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что приводит к ухудшению качества воздуха и засорению окружающей среды.

«Одновременно с этим, урбанизация создаёт дополнительную нагрузку на экологические системы, так как требует увеличения использования природных ресурсов и изменения природных ландшафтов. Одной из серьёзных проблем является недостаток эффективного контроля за соблюдением экологических норм. Слабый экологический надзор и несовершенство законодательной базы позволяют многим предприятиям игнорировать установленные правила охраны окружающей среды», — считает эколог Никита Сергеев.

Это, в свою очередь, способствует бесконтрольному загрязнению, так как штрафы за экологические нарушения зачастую не соответствуют реальной угрозе для природы и здоровья человека.

По мнению экспертов, не менее важной проблемой является нехватка зеленых зон в городах. Массовая застройка, связанная с ростом жилых и коммерческих объектов, приводит к вырубке деревьев и уничтожению природных экосистем. Зеленые насаждения, которые играют важную роль в очистке воздуха и поддержании благоприятного микроклимата, становятся редкостью. Это также снижает общую устойчивость экосистем к внешним воздействиям, включая климатические изменения.

Эти проблемы требуют комплексного подхода к решению, включающего как более строгий контроль за соблюдением экологических норм, так и развитие экологической культуры среди населения.

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Можно ли вернуться к экологическому благополучию прошлого?

Эксперты считают, что вернуться на уровень экологии, который был в Тюмени в 2021 году уже невозможно, так как с тех пор промышленность в городе и регионе активно развивалась. Однако все же можно минимизировать последствия для современного города.

Для этого необходимо ужесточение контроля за предприятиями. Введение более жестких штрафов за выбросы и сбросы отходов может заставить бизнес соблюдать экологические нормы. Ожидаемо необходимо и развитие общественного транспорта. Улучшение транспортной инфраструктуры и популяризация экологически чистого транспорта (электробусов, велосипедов) помогут снизить уровень загрязнения от автомобилей.

Инвестиции в современные системы очистки сточных вод и борьба с незаконными сбросами могут существенно улучшить состояние рек. А создание новых парков, высадка деревьев и внедрение вертикального озеленения на фасадах зданий помогут улучшить качество воздуха.

Экологическая ситуация в Тюмени продолжает ухудшаться, и если не принимать срочные меры, город может столкнуться с серьезными последствиями — от роста заболеваний среди населения до необратимых изменений в природных экосистемах. Власти, бизнес и сами жители должны объединить усилия для того, чтобы остановить этот процесс и сделать Тюмень более чистым и безопасным местом для жизни.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что эксперты предрекли гибель тюменской реки Тура.

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