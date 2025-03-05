Реки отравлены, воздух густеет: Тюмень задыхается в экологическом кризисе

Вместе с тем с начала 2000-х годов Тюмень пережила демографический бум, который сопровождался увеличением числа автомобилей. Массовая автомобилизация и рост логистического сектора привели к тому, что выбросы автотранспорта стали одним из главных источников загрязнения воздуха. На долю автомобилей приходится более 60% всех вредных выбросов в атмосферу. Главные загрязнители: угарный газ (CO), оксиды азота (NOx), сажевые частицы (PM10, PM2.5). Особенно остро проблема ощущается в центре города, на магистралях с интенсивным движением и в районах с пробками (улицы Республики, Мельникайте, Пермякова).