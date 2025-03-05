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Posted 5 марта, 08:48

Published 5 марта, 08:48

Modified 5 марта, 08:50

Updated 5 марта, 08:50

Ребенок и трое взрослых пострадали в жутком ДТП в Тюмени

Ребенок и трое взрослых пострадали в жутком ДТП в Тюмени

5 марта 2025, 08:48
Фото: 1MI.
Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей. Авария произошла в районе Дома обороны в Тюмени.

Димитрова и Полевой. Ударом машины разбросало по разные стороны от дороги.

«Предварительно, водитель „Рено“ не пропустил автомобиль „Хендэ“, ехавший по главной дороге. Обстоятельства ДТП выясняются», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
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По данным ГАИ, пострадали четыре человека. Четырехлетняя девочка и две женщины 25 и 28 лет из «Хендэ», 44-летняя пассажирка «Рено». Инспекторы отметили, что ребенка перевозили по правилам, в удерживающем устройстве.

Фото: ГАИ ТО

Ранее фура и легковушка столкнулись на тюменской трассе около Заводоуковска. Водитель легкового автомобиля не пропустил грузовик и нарушил ПДД в части поворота на трассу. Водитель фуры не пострадал, водитель легковушки погиб на месте.

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