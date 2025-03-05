Ребенок и трое взрослых пострадали в жутком ДТП в Тюмени

По данным ГАИ, пострадали четыре человека. Четырехлетняя девочка и две женщины 25 и 28 лет из «Хендэ», 44-летняя пассажирка «Рено». Инспекторы отметили, что ребенка перевозили по правилам, в удерживающем устройстве.