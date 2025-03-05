Ребенок и трое взрослых пострадали в жутком ДТП в Тюмени

Posted 5 марта, 08:48
Published 5 марта, 08:48
Modified 5 марта, 08:50
Updated 5 марта, 08:50
Димитрова и Полевой. Ударом машины разбросало по разные стороны от дороги.
«Предварительно, водитель „Рено“ не пропустил автомобиль „Хендэ“, ехавший по главной дороге. Обстоятельства ДТП выясняются», — пояснили в областной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, пострадали четыре человека. Четырехлетняя девочка и две женщины 25 и 28 лет из «Хендэ», 44-летняя пассажирка «Рено». Инспекторы отметили, что ребенка перевозили по правилам, в удерживающем устройстве.
Ранее фура и легковушка столкнулись на тюменской трассе около Заводоуковска. Водитель легкового автомобиля не пропустил грузовик и нарушил ПДД в части поворота на трассу. Водитель фуры не пострадал, водитель легковушки погиб на месте.