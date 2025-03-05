При поддержке ИИ за январь в системе ОМС провели 245 тыс. рентгенов и флюорографий

Posted 5 марта, 17:05
Published 5 марта, 17:05
Modified 5 марта, 17:06
Updated 5 марта, 17:06
Также сообщалось, что за этот же месяц в 10 регионах страны более чем 15 тысяч исследований компьютерной томографии грудной клетки провели с использованием искусственного интеллекта. Об этом рассказала зампред Федерального фонда ОМС Ольга Царева в ходе своего выступления на круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество». Об этом пишет РИА «Новости».
В программу государственных гарантий вошли средние нормативы финансовых затрат на осуществление ряда исследований в системе ОМС с учетом расходов по применению медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта.
С 2025 года наряду с маммографией расходы на привлечение систем поддержки врачебных решений дополнительно учтены для способов диагностики, при которых необходимо применение рентгенографии, флюорографии, а также компьютерной томографии органов грудной клетки.
В 2024 году услуги по предоставлению и учету маммографий с применением искусственного интеллекта оказывали пациентам в 30 субъектах Российской Федерации. Объем оказанных услуг превысил миллион случаев на сумму около 360 миллионов рублей.
«В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к увеличению объемов применения систем поддержки врачебных решений», — отметила Ольга Царева. По ее информации, только за первый месяц текущего года объем маммографических исследований с привлечением искусственного интеллекта в условиях амбулатории составил почти 90 тысяч исследований. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также Царева напомнила, что расшифровка исследований — далеко не единственный способ эффективного задействования ИИ в медицине. С 2023 по 2024 год в нескольких регионах России запустили пилотный проект по наблюдению за состоянием здоровья пациентов через дистанционные высокотехнологичные устройства и сервисы, которые выполняют роль персональных медицинских помощников.
Задачей проекта был сбор стандартизированной информации о здоровье человека в единой системе с перспективой доступа для лечащего врача к исследованию всей полноты данных определенного пациента без необходимости изучения дневника наблюдений.
Помимо этого, отметила зампред ФОМС, систематизированные данные, которые были изучены с применением искусственного интеллекта, обеспечат лечащему врачу возможность оперативного реагирования на клинически значимое отклонение жизненных показателей конкретного пациента, чтобы избежать осложнения. Пациент, со своей стороны, может получить своевременную медицинскую помощь в необходимом объеме, заключила Ольга Царева.