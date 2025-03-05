При поддержке ИИ за январь в системе ОМС провели 245 тыс. рентгенов и флюорографий

Также сообщалось, что за этот же месяц в 10 регионах страны более чем 15 тысяч исследований компьютерной томографии грудной клетки провели с использованием искусственного интеллекта. Об этом рассказала зампред Федерального фонда ОМС Ольга Царева в ходе своего выступления на круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество». Об этом пишет РИА «Новости».