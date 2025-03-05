Повышенный комфорт и VIP-зал: тюменцы смогут вылетать из обновленного аэропорта

Как сообщает пресс-служба тюменского аэропорта, которая носит имя русского ученого Дмитрия Менделеева, дизайн здания выполнены в стиле химических элементов. Внутри были использованы имитирующие натуральное дерево материалы, а сама конструкция предполагает большие окна с панорамным видом, дающие много света и простора. Аэропорт снабжен удобными эскалаторами, предусмотрены пандусы и лифт.