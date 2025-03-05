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Posted 5 марта, 14:48

Published 5 марта, 14:48

Modified 5 марта, 14:50

Updated 5 марта, 14:50

Открыта первая очередь аэропорта в Рощино

Повышенный комфорт и VIP-зал: тюменцы смогут вылетать из обновленного аэропорта

5 марта 2025, 14:48
Фото: https://t.me/tjmtyumen
. Открыта первая очередь аэропорта в Рощино
В Тюменском аэропорту 5 марта открыли первую очередь нового терминала. Теперь пассажиров встретит обновленная воздушная гавань, которая станет для пассажиров еще удобнее.

Как сообщает пресс-служба тюменского аэропорта, которая носит имя русского ученого Дмитрия Менделеева, дизайн здания выполнены в стиле химических элементов. Внутри были использованы имитирующие натуральное дерево материалы, а сама конструкция предполагает большие окна с панорамным видом, дающие много света и простора. Аэропорт снабжен удобными эскалаторами, предусмотрены пандусы и лифт.

Администрация уже получила все необходимые разрешение для работы и теперь тюменцы могут воспользоваться:

  • выходом на посадку 1, 1А и 2, 2А
  • зоной выдачи багажа
  • залом повышенного комфорта
  • ВИП-залом

Второй этаж планируется тоже полностью ввести в эксплуатацию, где пассажиры смогут проходить досмотр. На данный момент чтобы пройти на регистрацию, пассажирам по прежнему доступен вход через центральные двери.

Аэропорт в Рощино полностью обновиться к 2027 году: здание станет в 2 раза больше. К окончанию реконструкции планируется увеличить количество стоек регистрации и установить телетрапы.

Видео: https://t.me/tjmtyumen
. Аэропорт в Рощино
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Ранее «Наш Город» рассказывал, как жительница Тюмени обнаружила покупку четырех билетов на самолет рейса Казань — Тюмень, которые были оформлены через личный кабинет женщины.

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