Повышенный комфорт и VIP-зал: тюменцы смогут вылетать из обновленного аэропорта

Posted 5 марта, 14:48
Published 5 марта, 14:48
Modified 5 марта, 14:50
Updated 5 марта, 14:50
Как сообщает пресс-служба тюменского аэропорта, которая носит имя русского ученого Дмитрия Менделеева, дизайн здания выполнены в стиле химических элементов. Внутри были использованы имитирующие натуральное дерево материалы, а сама конструкция предполагает большие окна с панорамным видом, дающие много света и простора. Аэропорт снабжен удобными эскалаторами, предусмотрены пандусы и лифт.
Администрация уже получила все необходимые разрешение для работы и теперь тюменцы могут воспользоваться:
Второй этаж планируется тоже полностью ввести в эксплуатацию, где пассажиры смогут проходить досмотр. На данный момент чтобы пройти на регистрацию, пассажирам по прежнему доступен вход через центральные двери.
Аэропорт в Рощино полностью обновиться к 2027 году: здание станет в 2 раза больше. К окончанию реконструкции планируется увеличить количество стоек регистрации и установить телетрапы.
Ранее «Наш Город» рассказывал, как жительница Тюмени обнаружила покупку четырех билетов на самолет рейса Казань — Тюмень, которые были оформлены через личный кабинет женщины.