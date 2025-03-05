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Posted 5 марта, 06:18

Published 5 марта, 06:18

Modified 5 марта, 06:20

Updated 5 марта, 06:20

Тюменцы массово скупают огурцы в магазинах из-за роста цен.

Полки пустеют: тюменцы ринулись массово скупать подорожавшие огурцы

5 марта 2025, 06:18
Фото: nashgorod.ru. Тюменцы массово скупают огурцы в магазинах из-за роста цен.

Тюменцы массово скупают огурцы в магазинах из-за роста цен

Из-за значительного роста цен на огурцы в Тюмени горожане стали активно скупать их в магазинах. Увеличение стоимости этого популярного овоща стало неожиданным для многих, и покупатели поспешили запастись огурцами, опасаясь дальнейшего подорожания.

Цены на огурцы выросли на 140% за год. Особенно ситуация обострилась в последние несколько недель, что стало неожиданностью для покупателей. Тюменцы начали массово скупать огурцы в магазинах, в некоторых филиалах уже почти не осталось товара на полках. Особенно быстро раскупают огурцы поштучно, они стоят около 100 рублей.

«Они сейчас химозные, хранится будут долго. Я за 500 рублей их не собираюсь покупать», — рассказала тюменка, набирающая огурцы в корзину в одном из супермаркетов.
Тюменцы активно скупают огурцы с полок магазинов.
Тюменцы активно скупают огурцы с полок магазинов.. Фото: nashgorod.ru

При этом, как говорит экономист Ирина Меняйлова, цены должны стабилизироваться к концу месяца.

«Стоимость огурцов подвержена высокой сезонной волатильности в течение года. С января по начало марта цены могут подскакивать, но уже в ближайшее время ситуация должна нормализоваться», — рассказала «Нашему городу» эксперт.

Тюменцам рекомендуют не налегать на покупку огурцов и не создавать панику.

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Ранее «Наш город»» сообщал о том, из-за чего в Тюмени так выросли цены на овощи.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Овощи#Цены#Огурцы
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