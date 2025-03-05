Полки пустеют: тюменцы ринулись массово скупать подорожавшие огурцы

Posted 5 марта, 06:18
Published 5 марта, 06:18
Modified 5 марта, 06:20
Updated 5 марта, 06:20
Цены на огурцы выросли на 140% за год. Особенно ситуация обострилась в последние несколько недель, что стало неожиданностью для покупателей. Тюменцы начали массово скупать огурцы в магазинах, в некоторых филиалах уже почти не осталось товара на полках. Особенно быстро раскупают огурцы поштучно, они стоят около 100 рублей.
«Они сейчас химозные, хранится будут долго. Я за 500 рублей их не собираюсь покупать», — рассказала тюменка, набирающая огурцы в корзину в одном из супермаркетов.
При этом, как говорит экономист Ирина Меняйлова, цены должны стабилизироваться к концу месяца.
«Стоимость огурцов подвержена высокой сезонной волатильности в течение года. С января по начало марта цены могут подскакивать, но уже в ближайшее время ситуация должна нормализоваться», — рассказала «Нашему городу» эксперт.
Тюменцам рекомендуют не налегать на покупку огурцов и не создавать панику.