Полки пустеют: тюменцы ринулись массово скупать подорожавшие огурцы

Цены на огурцы выросли на 140% за год. Особенно ситуация обострилась в последние несколько недель, что стало неожиданностью для покупателей. Тюменцы начали массово скупать огурцы в магазинах, в некоторых филиалах уже почти не осталось товара на полках. Особенно быстро раскупают огурцы поштучно, они стоят около 100 рублей.