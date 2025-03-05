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Posted 5 марта, 10:37

Published 5 марта, 10:37

Modified 5 марта, 10:39

Updated 5 марта, 10:39

Тюменец обчистил друга, пока тот спал

Пока тюменец спал, его друг обнес квартиру

5 марта 2025, 10:37
Фото: 1MI. Тюменец обчистил друга, пока тот спал
Сюжет
МВД
Мужчина обратился в полицию, поскольку потерял друга и… некоторое имущество. Полицейские оперативно разыскали товарища, который теперь может лишиться свободы. Как оказалось, история началась вполне банально.

Два друга решили немного отдохнуть и выпить. Собрав нехитрый стол, мужчины увлеклись алкогольными напитками, однако хозяин квартиры не совладал с собой и уснул.

Проснувшись, мужчина не обнаружил дома ни друга, ни телефона, ни своей цепочки. Обратившись в полицию, пострадавший рассказал, что произошло накануне. Оперативники разыскали вора, который сознался в содеянном. Им оказался 36-летний ранее судимый тюменец.

Как оказалось, гость решил не уходить с пустыми руками. Он заприметив на столе чужой сотовый телефон и цепочку, положил их себе в карман и ушел. Мобильный он сразу же продал, а серебряную цепочку хотел отнести в ломбард, однако не успел. Теперь товарищу, обчистившему спящего друга, придется нести ответственность по части 2 статьи 158 «Кража», за которую предусмотрена мера наказания до 5 лет лишения свободы.

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