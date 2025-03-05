Пока тюменец спал, его друг обнес квартиру

Как оказалось, гость решил не уходить с пустыми руками. Он заприметив на столе чужой сотовый телефон и цепочку, положил их себе в карман и ушел. Мобильный он сразу же продал, а серебряную цепочку хотел отнести в ломбард, однако не успел. Теперь товарищу, обчистившему спящего друга, придется нести ответственность по части 2 статьи 158 «Кража», за которую предусмотрена мера наказания до 5 лет лишения свободы.