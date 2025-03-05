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Posted 5 марта, 11:54

Published 5 марта, 11:54

Modified 5 марта, 11:56

Updated 5 марта, 11:56

Тюменский подросток напал на медсестру

Подросток из Тюмени ответит за нападение на медсестру больницы № 2

5 марта 2025, 11:54
Фото: nashgorod.ru. Тюменский подросток напал на медсестру
Сюжет
Медицина
На 17-летнего подростка завели уголовное дело за телесные повреждения одного из работников ОКБ № 2. По горячую руку несовершеннолетнего пациента попалась женщина, работающая в больнице медсестрой.

О случившемся происшествии рассказали в следственном управление Тюменской области. Как оказалось, 3 марта 2025 года 17-летний подросток, находясь в больнице № 2, нарушил общественный порядок медучреждения и своими хулиганскими действиями нанес медицинскому работнику физические повреждения. Другие пациенты не пострадали.

В открытых источниках сообщают о том, что от действий пациента пострадала медсестра. Сам же подросток пытался выбить головой оконное стекло.

В отношение буйного молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия (ч.1 ст. 213 УК РФ). Следственные органы будут проводить проверку и собирать доказательства, в том числе опрашивать свидетелей произошедшего инцидента.

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Ранее «Наш Город» рассказывал, что Бастрыкин взял на контроль ЧП, произошедшее в детском саду.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Происшествия#Тюмень#Медицина#Больница#Тюменская область#Здравоохранение#ЧП#Хулиганство
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