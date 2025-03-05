Подросток из Тюмени ответит за нападение на медсестру больницы № 2

Posted 5 марта, 11:54
Published 5 марта, 11:54
Modified 5 марта, 11:56
Updated 5 марта, 11:56
О случившемся происшествии рассказали в следственном управление Тюменской области. Как оказалось, 3 марта 2025 года 17-летний подросток, находясь в больнице № 2, нарушил общественный порядок медучреждения и своими хулиганскими действиями нанес медицинскому работнику физические повреждения. Другие пациенты не пострадали.
В открытых источниках сообщают о том, что от действий пациента пострадала медсестра. Сам же подросток пытался выбить головой оконное стекло.
В отношение буйного молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия (ч.1 ст. 213 УК РФ). Следственные органы будут проводить проверку и собирать доказательства, в том числе опрашивать свидетелей произошедшего инцидента.