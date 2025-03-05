Подросток из Тюмени ответит за нападение на медсестру больницы № 2

В отношение буйного молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением насилия (ч.1 ст. 213 УК РФ). Следственные органы будут проводить проверку и собирать доказательства, в том числе опрашивать свидетелей произошедшего инцидента.