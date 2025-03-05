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Posted 5 марта, 15:13

Published 5 марта, 15:13

Modified 5 марта, 15:13

Updated 5 марта, 15:13

Почта России модернизировала более 750 сельских отделений за 2024 год

Почта России модернизировала более 750 сельских отделений за 2024 год

5 марта 2025, 15:13
Фото: Пресс-служба Почты России.
Почта России продолжает реализацию программы по ремонту почтовых отделений в сельской местности. За последние три года компания провела модернизацию свыше 3200 почтовых отделений, расположенных в сельских районах и на удаленных территориях.

В прошлом году в рамках данной программы было модернизировано более 750 отделений, пишут «Новые Известия».

Главная задача программы — планомерное обновление и модернизация отделений Почты России в селах и труднодоступных районах к 2030 году. Деятельность осуществляется по двум направлениям: улучшение условий труда для сотрудников и расширение спектра предоставляемых услуг для местного населения.

В процессе модернизации были обновлены интерьеры и фасады зданий, проведена замена отопительных систем, установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также климат-контроля и кондиционеры. В случаях, когда состояние старых зданий было критическим и ремонт не представлялся возможным, почта возводила новые здания с использованием современных материалов.

По словам руководителя Почты России Михаила Волкова, обновление почтовых филиалов имеет значение не только с точки зрения улучшения материальной базы, но и как шанс для населения в отдаленных районах получать услуги высокого качества, сравнимые с городскими. Сегодня Почта России является не просто компанией, предоставляющей услуги связи, но и важным общественным учреждением, объединяющим граждан, предоставляющим доступ к информации и необходимым услугам. Компания осознает, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является каналом связи с современным миром.

Модернизированные почтовые отделения предоставляют сельским жителям расширенный спектр полезных услуг. В них обустроены уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинскими приборами, такими как тонометр или термометр. В ряде отделений установлены компьютеры для самостоятельного доступа посетителей к важным онлайн-ресурсам, например к порталу государственных услуг, сайту Социального фонда или платформам для поиска работы.

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