Почта России модернизировала более 750 сельских отделений за 2024 год

По словам руководителя Почты России Михаила Волкова, обновление почтовых филиалов имеет значение не только с точки зрения улучшения материальной базы, но и как шанс для населения в отдаленных районах получать услуги высокого качества, сравнимые с городскими. Сегодня Почта России является не просто компанией, предоставляющей услуги связи, но и важным общественным учреждением, объединяющим граждан, предоставляющим доступ к информации и необходимым услугам. Компания осознает, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является каналом связи с современным миром.