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Posted 5 марта, 05:54

Published 5 марта, 05:54

Modified 5 марта, 07:21

Updated 5 марта, 07:21

В Тюмени огурцы стали дороже ананасов.

Огурцы дороже ананасов: что происходит с ценами на овощи в Тюмени?

5 марта 2025, 05:54
Фото: nashgorod.ru. В Тюмени огурцы стали дороже ананасов.

В Тюмени огурцы стали дороже ананасов

В Тюмени случился продуктовый парадокс: привычные огурцы подорожали до 500 рублей за килограмм, обогнав ананасы! Почему тепличные овощи стали роскошью, какие факторы разогнали цены, что говорят эксперты и как можно вернуть овощи к нормальной стоимости?

Динамика цен: что происходит на рынке?

Анализ изменения цен на овощи и фрукты за последний год показывает резкие колебания стоимости. По данным Тюменьстата, с января 2024 года по март 2025 года огурцы подорожали с 125 рублей до 310 рублей за килограмм, что составило рост более чем на 140%, картофель подорожал в два раза — с 26,89 до 55,36 рубля за килограмм. Лук, капуста, свёкла также показали значительный рост, увеличившись в цене в 1,5–2 раза.

При этом цены в тюменский магазинах могут сильно отличаться от тех, что показывает Тюменьстат. Так 450 граммов фасованных огурцов в одном из популярных продуктовых продают за 205 рублей, при этом упаковок на полках почти не осталось. Во фруктово-овощных ларьках ценник за кило огурцов вовсе достигает 490 рублей.

При этом ананасы в магазинах могут стоить 219 рублей за килограмм, хотя это импорт, а многие огурцы — отечественного производства. Также можно отметить, что цена на вкус огурца особо не влияет, многие огурцы за свою цену сейчас на вкус, как трава или вовсе безвкусные.

Цены на огурцы в Тюмени в сравнении со стоимостью ананасов.
Цены на огурцы в Тюмени в сравнении со стоимостью ананасов.
Цены на огурцы в Тюмени в сравнении со стоимостью ананасов.
Цены на огурцы в Тюмени в сравнении со стоимостью ананасов.
Цены на огурцы в Тюмени в сравнении со стоимостью ананасов.
Цены на огурцы в Тюмени в сравнении со стоимостью ананасов.
Цены на огурцы в Тюмени в сравнении со стоимостью ананасов.. Фото: nashgorod.ru

Основные причины подорожания овощей

Эксперты выделяют несколько факторов, повлиявших на удорожание огурцов и других овощей, экономист Леонид Вараксин говорит о том, что в первую очередь влияние на цены оказывает низкий урожай 2024 года. По данным Министерства сельского хозяйства, 2024 год выдался сложным для аграриев: неблагоприятные погодные условия, резкие перепады температур и засуха в ряде регионов привели к снижению урожайности овощных культур. Особенно пострадали тепличные хозяйства, что вызвало нехватку продукции на рынке.

«Среди ключевых факторов роста цен и увеличение затрат на электроэнергию, удобрения, логистику и труд работников сельского хозяйства. В 2024 году тарифы на электричество для предприятий выросли в среднем на 15–20%, что сказалось на стоимости производства тепличных овощей. Логистические издержки, особенно в условиях зимних поставок, возросли на 30–40%», — объяснил Вараксин.
Рост цен на овощи в Тюмени связан с низким урожаем и удорожанием производства.
Рост цен на овощи в Тюмени связан с низким урожаем и удорожанием производства.
Рост цен на овощи в Тюмени связан с низким урожаем и удорожанием производства.
Рост цен на овощи в Тюмени связан с низким урожаем и удорожанием производства.
Рост цен на овощи в Тюмени связан с низким урожаем и удорожанием производства.
Рост цен на овощи в Тюмени связан с низким урожаем и удорожанием производства.
Рост цен на овощи в Тюмени связан с низким урожаем и удорожанием производства.. Фото: nashgorod.ru

Эксперт добавил, что сейчас фермеры работают в условиях роста затрат и вынуждены закладывать эти расходы в цену конечного продукта. В результате мы видим такие высокие цены на привычные овощи. Однако стоит учитывать, что в Тюмени продают не только российские огурцы, но и из-за рубежа.

«Ранее значительную часть зимних огурцов и помидоров в Россию ввозили из Турции, Узбекистана и Ирана. Однако в 2025 году из-за валютных колебаний и логистических проблем импорт этих товаров сократился. Транспортные расходы и колебания курса рубля делают импорт менее выгодным. В то же время ананасы и другие тропические фрукты традиционно завозятся в больших объёмах, а логистика по этим маршрутам остаётся стабильной, что и объясняет их относительную доступность», — объяснил разницу в ценах Леонид Вараксин.

Дефицит овощей, удорожание их производства и сбои в логистике привели к подорожанию привычных продуктов, в то время как импортные тропические фрукты, наоборот, оказались доступнее.

Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.
Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.
Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.
Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.
Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.
Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.
Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.
Некоторые фрукты в Тюмени намного доступнее огурцов.. Фото: nashgorod.ru

Когда стабилизируются цены?

Для того чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем, политолог Максим Дерябин предлагает усилить поддержку тепличного хозяйства при этом расширив численность предприятий.

«У нас в регионе есть свои тепличные хозяйства, самое крупное — ТюменьАгро. Но продукцию этого производства активно экспортируют. Поэтому важно развивать и небольшие тепличные хозяйства, которые работали бы на внутренний рынок», — считает эксперт.

Вместе с тем эксперт считает уместным контроль спекулятивного роста цен. По мнению Дерябина, антимонопольные органы должны следить за резкими скачками стоимости и предотвращать необоснованный рост цен. Вместе с тем текущая ситуация подчеркивает уязвимость российского сельскохозяйственного сектора к внешним экономическим и природным факторам.

Эксперты убеждены в том, что стабилизация цен на овощи в Тюмени требует комплексного подхода, включающего поддержку отечественных сельхозпроизводителей, развитие инфраструктуры хранения и гибкость в торговой политике. Только в этом случае можно будет избежать ситуации, когда огурцы становятся дороже ананасов, а цены на овощи растут с пугающей скоростью. При этом тюменцам советуют не паниковать, уже в разгар весны цены должны стабилизироваться.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени с начала года подорожало пиво. В среднем стоимость данного алкогольного напитка выросла на 10-20%.

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