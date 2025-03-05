Огурцы дороже ананасов: что происходит с ценами на овощи в Тюмени?

Posted 5 марта, 05:54
Published 5 марта, 05:54
Modified 5 марта, 07:21
Updated 5 марта, 07:21
Анализ изменения цен на овощи и фрукты за последний год показывает резкие колебания стоимости. По данным Тюменьстата, с января 2024 года по март 2025 года огурцы подорожали с 125 рублей до 310 рублей за килограмм, что составило рост более чем на 140%, картофель подорожал в два раза — с 26,89 до 55,36 рубля за килограмм. Лук, капуста, свёкла также показали значительный рост, увеличившись в цене в 1,5–2 раза.
При этом цены в тюменский магазинах могут сильно отличаться от тех, что показывает Тюменьстат. Так 450 граммов фасованных огурцов в одном из популярных продуктовых продают за 205 рублей, при этом упаковок на полках почти не осталось. Во фруктово-овощных ларьках ценник за кило огурцов вовсе достигает 490 рублей.
При этом ананасы в магазинах могут стоить 219 рублей за килограмм, хотя это импорт, а многие огурцы — отечественного производства. Также можно отметить, что цена на вкус огурца особо не влияет, многие огурцы за свою цену сейчас на вкус, как трава или вовсе безвкусные.
Эксперты выделяют несколько факторов, повлиявших на удорожание огурцов и других овощей, экономист Леонид Вараксин говорит о том, что в первую очередь влияние на цены оказывает низкий урожай 2024 года. По данным Министерства сельского хозяйства, 2024 год выдался сложным для аграриев: неблагоприятные погодные условия, резкие перепады температур и засуха в ряде регионов привели к снижению урожайности овощных культур. Особенно пострадали тепличные хозяйства, что вызвало нехватку продукции на рынке.
«Среди ключевых факторов роста цен и увеличение затрат на электроэнергию, удобрения, логистику и труд работников сельского хозяйства. В 2024 году тарифы на электричество для предприятий выросли в среднем на 15–20%, что сказалось на стоимости производства тепличных овощей. Логистические издержки, особенно в условиях зимних поставок, возросли на 30–40%», — объяснил Вараксин.
Эксперт добавил, что сейчас фермеры работают в условиях роста затрат и вынуждены закладывать эти расходы в цену конечного продукта. В результате мы видим такие высокие цены на привычные овощи. Однако стоит учитывать, что в Тюмени продают не только российские огурцы, но и из-за рубежа.
«Ранее значительную часть зимних огурцов и помидоров в Россию ввозили из Турции, Узбекистана и Ирана. Однако в 2025 году из-за валютных колебаний и логистических проблем импорт этих товаров сократился. Транспортные расходы и колебания курса рубля делают импорт менее выгодным. В то же время ананасы и другие тропические фрукты традиционно завозятся в больших объёмах, а логистика по этим маршрутам остаётся стабильной, что и объясняет их относительную доступность», — объяснил разницу в ценах Леонид Вараксин.
Дефицит овощей, удорожание их производства и сбои в логистике привели к подорожанию привычных продуктов, в то время как импортные тропические фрукты, наоборот, оказались доступнее.
Для того чтобы избежать повторения такой ситуации в будущем, политолог Максим Дерябин предлагает усилить поддержку тепличного хозяйства при этом расширив численность предприятий.
«У нас в регионе есть свои тепличные хозяйства, самое крупное — ТюменьАгро. Но продукцию этого производства активно экспортируют. Поэтому важно развивать и небольшие тепличные хозяйства, которые работали бы на внутренний рынок», — считает эксперт.
Вместе с тем эксперт считает уместным контроль спекулятивного роста цен. По мнению Дерябина, антимонопольные органы должны следить за резкими скачками стоимости и предотвращать необоснованный рост цен. Вместе с тем текущая ситуация подчеркивает уязвимость российского сельскохозяйственного сектора к внешним экономическим и природным факторам.
Эксперты убеждены в том, что стабилизация цен на овощи в Тюмени требует комплексного подхода, включающего поддержку отечественных сельхозпроизводителей, развитие инфраструктуры хранения и гибкость в торговой политике. Только в этом случае можно будет избежать ситуации, когда огурцы становятся дороже ананасов, а цены на овощи растут с пугающей скоростью. При этом тюменцам советуют не паниковать, уже в разгар весны цены должны стабилизироваться.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени с начала года подорожало пиво. В среднем стоимость данного алкогольного напитка выросла на 10-20%.