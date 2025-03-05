Огурцы дороже ананасов: что происходит с ценами на овощи в Тюмени?

Анализ изменения цен на овощи и фрукты за последний год показывает резкие колебания стоимости. По данным Тюменьстата, с января 2024 года по март 2025 года огурцы подорожали с 125 рублей до 310 рублей за килограмм, что составило рост более чем на 140%, картофель подорожал в два раза — с 26,89 до 55,36 рубля за килограмм. Лук, капуста, свёкла также показали значительный рост, увеличившись в цене в 1,5–2 раза.