Народные приметы на Львов день: чего нельзя делать 5 марта

Принято ходить в гости или приглашать к себе тех близких, с кем давно не виделись. Хозяйки пекли колобки и угощали всех домашних. Предки верили: если в этот день выбросить старую обувь, это принесет достаток. Правда, новую обувь взамен старой на Льва не надевали — это считалось верной приметой остаться без гроша.