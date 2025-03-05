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Posted 5 марта, 03:39

Published 5 марта, 03:39

Modified 5 марта, 03:41

Updated 5 марта, 03:41

Народные приметы на Львов день: чего нельзя делать 5 марта

Народные приметы на Львов день: чего нельзя делать 5 марта

5 марта 2025, 03:39
Фото: 1MI.
Православная церковь вспоминают святителя Льва Катанского, а в народе этот день прозвали Катышем. Для 5 марта установлен ряд запретов, от соблюдения которых может зависеть здоровье.

Что нужно делать 5 марта

День называли катышем благодаря традиции детей кататься с ледяных горок. Считалось, что эта забава доступна в последний раз перед активным таянием снега. Тот, кто укатится дальше всех, станет самым счастливым.

Принято ходить в гости или приглашать к себе тех близких, с кем давно не виделись. Хозяйки пекли колобки и угощали всех домашних. Предки верили: если в этот день выбросить старую обувь, это принесет достаток. Правда, новую обувь взамен старой на Льва не надевали — это считалось верной приметой остаться без гроша.

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Что нельзя делать 5 марта

Женщинам нельзя завивать волосы, чтобы избежать сплетен, мужчинам — стричь бороду ради сохранения финансовой удачи. Нельзя стричь детей, чтобы не лишить их здоровья. С детьми связан еще один запрет: не стоит целовать новорожденных даже матерям, чтобы не передать им свои проблемы и судьбу.

В этот день старались не смотреть на ночное небо, чтобы не увидеть падающую звезду — знак потери близкого человека. Не стоит давать клятв и обещаний — их не получится выполнить из-за множества препятствий. Вообще нельзя начинать новые дела — успеха не будет.

Также не стоит пользоваться новым полотенцем, чтобы избежать кожных заболеваний.

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Приметы на погоду

Активное таяние снега предвещает половодье. Если прошел снег с дождем, скоро придет оттепель.

Считалось, что, чем суше в этот день окажется погода, тем плодороднее стоит ожидать год. А если случился дождь в этот день — к неурожаю.

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