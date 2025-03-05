Народные приметы на Львов день: чего нельзя делать 5 марта

Posted 5 марта, 03:39
Published 5 марта, 03:39
Modified 5 марта, 03:41
Updated 5 марта, 03:41
День называли катышем благодаря традиции детей кататься с ледяных горок. Считалось, что эта забава доступна в последний раз перед активным таянием снега. Тот, кто укатится дальше всех, станет самым счастливым.
Принято ходить в гости или приглашать к себе тех близких, с кем давно не виделись. Хозяйки пекли колобки и угощали всех домашних. Предки верили: если в этот день выбросить старую обувь, это принесет достаток. Правда, новую обувь взамен старой на Льва не надевали — это считалось верной приметой остаться без гроша.
Женщинам нельзя завивать волосы, чтобы избежать сплетен, мужчинам — стричь бороду ради сохранения финансовой удачи. Нельзя стричь детей, чтобы не лишить их здоровья. С детьми связан еще один запрет: не стоит целовать новорожденных даже матерям, чтобы не передать им свои проблемы и судьбу.
В этот день старались не смотреть на ночное небо, чтобы не увидеть падающую звезду — знак потери близкого человека. Не стоит давать клятв и обещаний — их не получится выполнить из-за множества препятствий. Вообще нельзя начинать новые дела — успеха не будет.
Также не стоит пользоваться новым полотенцем, чтобы избежать кожных заболеваний.
Активное таяние снега предвещает половодье. Если прошел снег с дождем, скоро придет оттепель.
Считалось, что, чем суше в этот день окажется погода, тем плодороднее стоит ожидать год. А если случился дождь в этот день — к неурожаю.