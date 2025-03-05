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Posted 5 марта, 08:28

Published 5 марта, 08:28

Modified 5 марта, 08:31

Updated 5 марта, 08:31

Тюменские «Городские парильни» приостановили работу

Как выглядит сейчас сгоревший тюменский банный комплекс «Городские парильни»

5 марта 2025, 08:28
Фото: МЧС ТО.

Тюменские «Городские парильни» приостановили работу

В МЧС по Тюменской области показали, как выглядит внутри здание банного комплекса «Городские парильни», где накануне произошел сильнейший пожар.

По данным ведомства, в настоящее время продолжаются работы по проливке конструкций. Окончательно возгорание не ликвидировано.

В самом банном комплексе уже сообщили, что временно «Городские парильни» приостанавливают свою работу. Что касается приобретенных посетителями сертификатов, то их срок действия будет продлен.

Видео: МЧС ТО.
«Все сертификаты действуют, их сроки будут продлены. На данный момент информацию о возврате сертификатов и о дате возобновления работы комментарий дать не можем», — сообщили представители комплекса на своей официальной странице ВК.

«Городские парильни» — это проект ООО «Аврора». Компания открыла банный комплекс на месте старых муниципальных бань. Согласно данным audit-it, в учредителях фирмы числятся Алик Арутюнян, Екатерина Чебоксарова, Андрей Черепахин и Лидия Старикова. Руководителем компании является Анис Алнадави, она же является директором компании ООО «Городские парильни». В числе учредителей парилен — Юрий Чебоксаров, Андрей Черепахин, Александр Стариков и Алик Арутюнян.

Банный комплекс в Тюмени работает с 2021 года. По итогам 2023 года ООО «Городские парильни» предоставили нулевую отчетность, также как и за предыдущие два года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером загорелся банный комплекс по улице Полевой. Вспыхнули кровля и третий этаж здания, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

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