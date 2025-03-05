Как выглядит сейчас сгоревший тюменский банный комплекс «Городские парильни»

Posted 5 марта, 08:28
Published 5 марта, 08:28
Modified 5 марта, 08:31
Updated 5 марта, 08:31
По данным ведомства, в настоящее время продолжаются работы по проливке конструкций. Окончательно возгорание не ликвидировано.
В самом банном комплексе уже сообщили, что временно «Городские парильни» приостанавливают свою работу. Что касается приобретенных посетителями сертификатов, то их срок действия будет продлен.
«Все сертификаты действуют, их сроки будут продлены. На данный момент информацию о возврате сертификатов и о дате возобновления работы комментарий дать не можем», — сообщили представители комплекса на своей официальной странице ВК.
«Городские парильни» — это проект ООО «Аврора». Компания открыла банный комплекс на месте старых муниципальных бань. Согласно данным audit-it, в учредителях фирмы числятся Алик Арутюнян, Екатерина Чебоксарова, Андрей Черепахин и Лидия Старикова. Руководителем компании является Анис Алнадави, она же является директором компании ООО «Городские парильни». В числе учредителей парилен — Юрий Чебоксаров, Андрей Черепахин, Александр Стариков и Алик Арутюнян.
Банный комплекс в Тюмени работает с 2021 года. По итогам 2023 года ООО «Городские парильни» предоставили нулевую отчетность, также как и за предыдущие два года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером загорелся банный комплекс по улице Полевой. Вспыхнули кровля и третий этаж здания, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.