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Posted 5 марта, 11:06

Published 5 марта, 11:06

Modified 5 марта, 19:02

Updated 5 марта, 19:02

Тюменцы отправляются в зону СВО для подготовки военнослужащих

Инструкторы из Тюмени готовят штурмовиков в зоне СВО

5 марта 2025, 11:06
Фото: nashgorod.ru. Тюменцы отправляются в зону СВО для подготовки военнослужащих
Глава региона Александр Моор рассказал о командировке тюменский специалистов в зону СВО. Как оказалось, наши земляки едут для того, чтобы провести подготовку военнослужащих спецоперации.

Губернатор Тюменской области прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале. Она рассказал, что тюменцы с самого начала спецоперации включены в работу по подготовке военнослужащих. Инструктора центра «Аванпост» собираются уже в десятую командировку для того, чтобы заняться военной подготовкой штурмовиков Минобороны.

Видео: Тг-канал Губернатора Тюменской области Александра Моора. Тюменцы отправляются в зону СВО для подготовки военнослужащих

Глава отметил, что у тюменских специалистов есть хороший опыт в тренировке бойцов. Большим спросом наши ребята пользуются при подготовке стрелков-истребителей беспилотных летающих аппаратов. Занятия будут проведены на полигоне, не подалеку от зоны боевых действий.

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Ранее «Наш Город» рассказывал, что следственный комитет разрешил тюменскому замгубернатору Вахрину и бизнесмену Гоцык вернуться к работе после СВО.

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#Эмилия Шпилева#Видео#Тюмень#Учения#Бойцы#СВО
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