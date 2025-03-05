Инструкторы из Тюмени готовят штурмовиков в зоне СВО

Posted 5 марта, 11:06
Published 5 марта, 11:06
Modified 5 марта, 19:02
Updated 5 марта, 19:02
Губернатор Тюменской области прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале. Она рассказал, что тюменцы с самого начала спецоперации включены в работу по подготовке военнослужащих. Инструктора центра «Аванпост» собираются уже в десятую командировку для того, чтобы заняться военной подготовкой штурмовиков Минобороны.
Глава отметил, что у тюменских специалистов есть хороший опыт в тренировке бойцов. Большим спросом наши ребята пользуются при подготовке стрелков-истребителей беспилотных летающих аппаратов. Занятия будут проведены на полигоне, не подалеку от зоны боевых действий.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что следственный комитет разрешил тюменскому замгубернатору Вахрину и бизнесмену Гоцык вернуться к работе после СВО.