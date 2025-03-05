Инструкторы из Тюмени готовят штурмовиков в зоне СВО

Губернатор Тюменской области прокомментировал эту новость у себя в телеграм-канале. Она рассказал, что тюменцы с самого начала спецоперации включены в работу по подготовке военнослужащих. Инструктора центра «Аванпост» собираются уже в десятую командировку для того, чтобы заняться военной подготовкой штурмовиков Минобороны.