Ефимов назвал срок завершения строительства школы и детсада в Рублево-Архангельском

Posted 5 марта, 13:46
Published 5 марта, 13:46
Modified 5 марта, 13:48
Updated 5 марта, 13:48
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, площадь, на которой будет реализован проект комплексного развития территории, составляет 460 гектаров.
Общая площадь новых образовательных учреждений составит более 28 000 кв. м, что позволит создать комфортные условия для обучения и развития 1380 юных жителей района. В соответствии с графиком работ ввод объектов в строй запланирован на период ближайших двух лет. После завершения строительства школа и детский сад будут переданы в ведение городской системы образования, сообщает портал mos.ru.
В Рублево-Архангельском планируют возвести восемь новых школ и шестнадцать детских садов. Концепция развития этой территории направлена на создание благоприятной городской среды. Общий объем застройки составит более 4 миллионов кв. м, причем значительная часть — 2,4 миллиона кв. м — будет отведена под жилые помещения. Около 800 тысяч кв. м планируется использовать под офисы, что обеспечит местным жителям широкие возможности для трудоустройства в современных деловых центрах. А юные жители микрорайона смогут ходить в школу или детский сад, расположенные в шаговой доступности от дома.
В деловом кластере «СберСити» полным ходом идет возведение двух важных образовательных объектов. Это трехэтажная школа, спроектированная для обучения 1030 учеников, и детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Предполагается, что школа будет оснащена современным лабораторно-исследовательским комплексом, специальными классами для робототехники, а также специализированными и универсальными учебными помещениями. Строящееся дошкольное учреждение будет располагать всем необходимым для полноценного развития малышей. Здесь разместятся бассейн, музыкальный и спортивный залы. Детсад будет включать 14 групповых ячеек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Мосгосстройнадзор контролирует ход строительства новых образовательных учреждений. Площадь школы составит почти 19 700 кв. м, детского сада — 8 200 кв. м. За тот период, пока проводятся строительные мероприятия, уже прошло семь выездных проверок, в ходе которых эксперты давали оценку качества проделанных работ. Кроме этого, специалисты оценивали соответствие использующихся стройматериалов проектной документации. Инструментальный контроль выполняют сотрудники подведомственного учреждения ГБУ «ЦЭИИС».
Строительство социальных объектов ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рублево-Архангельская линия метро, которая еще находится в процессе строительства, обеспечит транспортную доступность между двумя кварталами: «Москва-Сити» и «СберСити». Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.