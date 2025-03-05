Ефимов назвал срок завершения строительства школы и детсада в Рублево-Архангельском

В Рублево-Архангельском планируют возвести восемь новых школ и шестнадцать детских садов. Концепция развития этой территории направлена на создание благоприятной городской среды. Общий объем застройки составит более 4 миллионов кв. м, причем значительная часть — 2,4 миллиона кв. м — будет отведена под жилые помещения. Около 800 тысяч кв. м планируется использовать под офисы, что обеспечит местным жителям широкие возможности для трудоустройства в современных деловых центрах. А юные жители микрорайона смогут ходить в школу или детский сад, расположенные в шаговой доступности от дома.