6 марта в Тюмени выключат светофоры

Posted 5 марта, 12:12
Published 5 марта, 12:12
Modified 5 марта, 12:28
Updated 5 марта, 12:28
Администрация Тюмени предупредила о возможном отключение электричества 6 марта с 09:00 до 17:00. Из-за плановых работ электроэнергетиков также будут отключены и светофоры.
Так, нерегулируемыми станут следующие участки дорог:
Уточнить более подробную информацию можно у МКУ «Тюменьгортранс» по номеру 68-84-35 или на сайте tgt72.ru/.
Ранее «Наш Город» рассказывал, влияют ли неровности, ямы и трещина автомобильных дорог Тюмени на аварийность.