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Posted 5 марта, 12:12

Published 5 марта, 12:12

Modified 5 марта, 12:28

Updated 5 марта, 12:28

6 марта в Тюмени на пяти участках не будет работать светофор

6 марта в Тюмени выключат светофоры

5 марта 2025, 12:12
Фото: nashgorod.ru. 6 марта в Тюмени на пяти участках не будет работать светофор
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени предупредил водителей и пешеходов о неработающих светофорах. В связи с отключением электричества пять пешеходов останутся без регулировщика до самого вечера.

Администрация Тюмени предупредила о возможном отключение электричества 6 марта с 09:00 до 17:00. Из-за плановых работ электроэнергетиков также будут отключены и светофоры.

Так, нерегулируемыми станут следующие участки дорог:

  • пересечение ул. 50 лет Октября и ул. Пермякова;
  • пересечение ул. Пермякова и ул. Харьковской;
  • пересечение ул. Щербакова и ул. Мелиораторов;
  • ул. Ветеранов труда в районе дома № 60;
  • ул. Мелиораторов в районе дома № 13.

Уточнить более подробную информацию можно у МКУ «Тюменьгортранс» по номеру 68-84-35 или на сайте tgt72.ru/.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Тюмень#Дороги#ПДД#Автомобиль#Светофор#Пешеход
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