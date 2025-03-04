Жителя Тюмени ждет суд в Томске за преступления почти 30-летней давности

Следствие установило, что в 1996 году произошел конфликт между двумя томскими криминальными группами. Весной 1996 года знакомый обвиняемого и встретились с другими участниками группы, обвиняемый, увидев, что конфликт складывается не в пользу друга, решил убить его оппонентов. Он выстрелил в живот одному из мужчин, который позже скончался в больнице.