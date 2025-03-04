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Posted 4 марта, 10:30

Published 4 марта, 10:30

Modified 4 марта, 10:32

Updated 4 марта, 10:32

Жителя Тюмени ждет суд в Томске за преступления почти 30-летней давности

Жителя Тюмени ждет суд в Томске за преступления почти 30-летней давности

4 марта 2025, 10:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Тюмени предстанет перед Томским судом по обвинению в убийствах, совершенных в 1996 и 1998 годах. Задержанный принимал участие в криминальных разборках, а поймали его спустя много лет в Тюмени.

Следственный комитет по Томской области завершил расследование дела в отношении 58-летнего тюменца. Его обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство двух лиц. Информацию предоставили в следственном комитете по Томской области.

Следствие установило, что в 1996 году произошел конфликт между двумя томскими криминальными группами. Весной 1996 года знакомый обвиняемого и встретились с другими участниками группы, обвиняемый, увидев, что конфликт складывается не в пользу друга, решил убить его оппонентов. Он выстрелил в живот одному из мужчин, который позже скончался в больнице.

Затем он попытался выстрелить во второго, но оружие дало осечку. Заметив приближающихся полицейских, он скрылся.

В декабре 1998 года обвиняемый убил знакомого в квартире в Томске. Во время ссоры он не менее шести раз выстрелил в него из пистолета Макарова. Потерпевший умер в больнице на следующий день.

Преступления оставались нераскрытыми более 25 лет. В 2024 году аналитическая группа установила дополнительных свидетелей. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила совпадение отпечатков пальцев обвиняемого со следами на местах преступлений.

Обвиняемый был задержан в Тюмени. Он признал вину и дал подробные показания, которые подтвердил на месте.

Тюменец заключен под стражу, дело направлено в суд.

Тюменец оплатит вертолет, который доставил в больницу избитого им знакомого
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В Тюменской области некомплект сотрудников УМВД достигает 30%. К этому привели низкие зарплаты, тяжелые условия работы, социальная незащищенность сотрудников и высокий уровень коррупции.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Следственный комитет#Суд#Убийство#Полиция#Криминал#Расследование#Томск
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