Жителя Тюмени ждет суд в Томске за преступления почти 30-летней давности

Posted 4 марта, 10:30
Published 4 марта, 10:30
Modified 4 марта, 10:32
Updated 4 марта, 10:32
Следственный комитет по Томской области завершил расследование дела в отношении 58-летнего тюменца. Его обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство двух лиц. Информацию предоставили в следственном комитете по Томской области.
Следствие установило, что в 1996 году произошел конфликт между двумя томскими криминальными группами. Весной 1996 года знакомый обвиняемого и встретились с другими участниками группы, обвиняемый, увидев, что конфликт складывается не в пользу друга, решил убить его оппонентов. Он выстрелил в живот одному из мужчин, который позже скончался в больнице.
Затем он попытался выстрелить во второго, но оружие дало осечку. Заметив приближающихся полицейских, он скрылся.
В декабре 1998 года обвиняемый убил знакомого в квартире в Томске. Во время ссоры он не менее шести раз выстрелил в него из пистолета Макарова. Потерпевший умер в больнице на следующий день.
Преступления оставались нераскрытыми более 25 лет. В 2024 году аналитическая группа установила дополнительных свидетелей. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила совпадение отпечатков пальцев обвиняемого со следами на местах преступлений.
Обвиняемый был задержан в Тюмени. Он признал вину и дал подробные показания, которые подтвердил на месте.
Тюменец заключен под стражу, дело направлено в суд.
В Тюменской области некомплект сотрудников УМВД достигает 30%. К этому привели низкие зарплаты, тяжелые условия работы, социальная незащищенность сотрудников и высокий уровень коррупции.