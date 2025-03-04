Владимир Ефимов прокомментировал реконструкцию съездов на МКАД на востоке столицы

Проект также предусматривает возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост. Кроме этого, планируется оборудовать въезд и выезд с МКАД на улицу Сталеваров и провести соединение и реконструкцию улиц Реутовской и Косинской. На территории Реутова планируется оборудовать съезд с МКАД на улицу Победы и организовать круговое движение автотранспорта.