Владимир Ефимов прокомментировал реконструкцию съездов на МКАД на востоке столицы

Posted 4 марта, 14:56
Published 4 марта, 14:56
Modified 4 марта, 14:56
Updated 4 марта, 14:56
Как сообщает mos.ru, ремонту подлежат съезды и полосы разгона, а также боковые проезды и заездные карманы на участках пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.
Владимир Ефимов рассказал, что проект предусматривает возведение и реконструкцию участка протяженностью 5,5 километра. План предполагает возведение бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров. Помимо этого, запланирован ремонт действующих съездов и строительство нескольких новых съездов. На объекте уже ведутся подготовительные работы. Завершение строительных мероприятий запланировано на август 2026 года.
Дорогу будут ремонтировать в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский. Помимо этого, предусмотрена реконструкция участков в горокруге Реутов (Московская область). Предполагается, что после реализации данного проекта транспортное обслуживание этих территорий улучшится.
Проект также предусматривает возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост. Кроме этого, планируется оборудовать въезд и выезд с МКАД на улицу Сталеваров и провести соединение и реконструкцию улиц Реутовской и Косинской. На территории Реутова планируется оборудовать съезд с МКАД на улицу Победы и организовать круговое движение автотранспорта.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о прокладке на территории Москвы 100 километров автодорог, а также о строительстве двадцати пяти искусственных сооружений и пятнадцати пешеходных переходов. Вся эта работа была проделана в 2024 году.