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Posted 4 марта, 14:56

Published 4 марта, 14:56

Modified 4 марта, 14:56

Updated 4 марта, 14:56

Владимир Ефимов прокомментировал реконструкцию съездов на МКАД на востоке столицы

Владимир Ефимов прокомментировал реконструкцию съездов на МКАД на востоке столицы

4 марта 2025, 14:56
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о реконструкции Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в восточной части города. Речь идет об участке от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой.

Как сообщает mos.ru, ремонту подлежат съезды и полосы разгона, а также боковые проезды и заездные карманы на участках пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

Владимир Ефимов рассказал, что проект предусматривает возведение и реконструкцию участка протяженностью 5,5 километра. План предполагает возведение бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3-го километров. Помимо этого, запланирован ремонт действующих съездов и строительство нескольких новых съездов. На объекте уже ведутся подготовительные работы. Завершение строительных мероприятий запланировано на август 2026 года.

Дорогу будут ремонтировать в районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский. Помимо этого, предусмотрена реконструкция участков в горокруге Реутов (Московская область). Предполагается, что после реализации данного проекта транспортное обслуживание этих территорий улучшится.

Проект также предусматривает возведение съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост. Кроме этого, планируется оборудовать въезд и выезд с МКАД на улицу Сталеваров и провести соединение и реконструкцию улиц Реутовской и Косинской. На территории Реутова планируется оборудовать съезд с МКАД на улицу Победы и организовать круговое движение автотранспорта.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о прокладке на территории Москвы 100 километров автодорог, а также о строительстве двадцати пяти искусственных сооружений и пятнадцати пешеходных переходов. Вся эта работа была проделана в 2024 году.

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