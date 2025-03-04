nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 06:11

Published 4 марта, 06:11

Modified 4 марта, 07:24

Updated 4 марта, 07:24

В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли целое село

В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли целое село

4 марта 2025, 06:11
Фото: 1MI.
Власти ввели карантин по бешенству животных в одном из тюменских сел. Постановление уже подписано в правительстве.

Под ограничения попало село Солобоево в Исетском районе. Карантин введен с 3 марта 2025 года.

«Введен карантин по бешенству животных. Запрещены проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных, вывоз и отлов диких животных», — рассказали в информцентре областного правительства.
«Распил бюджета»: тюменцев возмутил QR-код вместо привычного расписания на остановках
Узнать подробнее

В конце 2024 года вспышку бешенства зарегистрировали сразу в двух поселениях. В Ялуторовском и Вагайском районах ввели частичный карантин. С 11 декабря ввели ограничения в деревне Сулейменская Вагайского района и на части территории деревни Новый Кавдык Ялуторовского района.

Бешенство — это острое инфекционное заболевание, которое обычно приводит к летальному исходу.

Читайте также:
Более 7 тысяч тюменских школьников отправили на дистантГрипп атакует: выросла заболеваемость ОРВИ в Тюменской областиНародные приметы на Архипов день: чего нельзя делать 4 марта
#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Животные#Бешенство#Исетский район#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика