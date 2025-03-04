В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли целое село

В конце 2024 года вспышку бешенства зарегистрировали сразу в двух поселениях. В Ялуторовском и Вагайском районах ввели частичный карантин. С 11 декабря ввели ограничения в деревне Сулейменская Вагайского района и на части территории деревни Новый Кавдык Ялуторовского района.