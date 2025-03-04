В Тюменской области из-за вспышки бешенства закрыли целое село

Posted 4 марта, 06:11
Published 4 марта, 06:11
Modified 4 марта, 07:24
Updated 4 марта, 07:24
Под ограничения попало село Солобоево в Исетском районе. Карантин введен с 3 марта 2025 года.
«Введен карантин по бешенству животных. Запрещены проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных, вывоз и отлов диких животных», — рассказали в информцентре областного правительства.
В конце 2024 года вспышку бешенства зарегистрировали сразу в двух поселениях. В Ялуторовском и Вагайском районах ввели частичный карантин. С 11 декабря ввели ограничения в деревне Сулейменская Вагайского района и на части территории деревни Новый Кавдык Ялуторовского района.
Бешенство — это острое инфекционное заболевание, которое обычно приводит к летальному исходу.