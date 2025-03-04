В Тюмени продают старую ВАЗ-2114 «Самара» по цене Lada Granta

Продавец ВАЗ-2114 «Самара» 2012 года выпуска утверждает, что его автомобиль находится в очень хорошем состоянии и совершенно не требует дополнительных вложений. С его слов, у авто никогда не менялся владелец, а отличное состояние кузова обеспечивало гаражное хранение и эксплуатация только в летнее время года.