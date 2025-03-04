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Posted 4 марта, 13:52

Published 4 марта, 13:52

Modified 4 марта, 13:54

Updated 4 марта, 13:54

В Тюмени продается самый дорогой автомобиль ВАЗ-2114

В Тюмени продают старую ВАЗ-2114 «Самара» по цене Lada Granta

4 марта 2025, 13:52
Фото: nashgorod.ru. В Тюмени продается самый дорогой автомобиль ВАЗ-2114
Объявление о продаже поддержанного отечественно автопрома наделало много шума, причиной которого стала баснословная цена — 725 тысяч рублей. Разберемся, за что же хочет получить такие деньги владелец «четырки».

Продавец ВАЗ-2114 «Самара» 2012 года выпуска утверждает, что его автомобиль находится в очень хорошем состоянии и совершенно не требует дополнительных вложений. С его слов, у авто никогда не менялся владелец, а отличное состояние кузова обеспечивало гаражное хранение и эксплуатация только в летнее время года.

Четырнадцатая модель цвета «Ница» выпущена на заводе в городе Тольятти, принадлежит к 1 поколению и имеет те же заводские технические характеристики: механика, 1,6 клапановый мотор и двигатель — 81 л. с. Машина проехала только 25 000 тысяч километров, кузов не бит и не крашен, все детали «родные».

«Двигатель работает как новый. МКПП без посторонних шумов. Вложений не требует. Двигатель, коробка и ходовая часть нового авто», — говориться в объявлении.
ВАЗ-2114 «Самара» 2012 года за 725 тысяч рублей
ВАЗ-2114 «Самара» 2012 года за 725 тысяч рублей. Фото: auto.drom.ru

Как указано в объявлении, нет ни рыжиков, ни гнили, арки все чистые. Из удобных опций имеется обогрев заднего стекла, подогрев сидений и центральный замок.

За такую комплектацию и хорошее состояние тюменец хочет не менее 725 тысяч рублей.

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