В Тюмени продают старую ВАЗ-2114 «Самара» по цене Lada Granta

Posted 4 марта, 13:52
Published 4 марта, 13:52
Modified 4 марта, 13:54
Updated 4 марта, 13:54
Продавец ВАЗ-2114 «Самара» 2012 года выпуска утверждает, что его автомобиль находится в очень хорошем состоянии и совершенно не требует дополнительных вложений. С его слов, у авто никогда не менялся владелец, а отличное состояние кузова обеспечивало гаражное хранение и эксплуатация только в летнее время года.
Четырнадцатая модель цвета «Ница» выпущена на заводе в городе Тольятти, принадлежит к 1 поколению и имеет те же заводские технические характеристики: механика, 1,6 клапановый мотор и двигатель — 81 л. с. Машина проехала только 25 000 тысяч километров, кузов не бит и не крашен, все детали «родные».
«Двигатель работает как новый. МКПП без посторонних шумов. Вложений не требует. Двигатель, коробка и ходовая часть нового авто», — говориться в объявлении.
Как указано в объявлении, нет ни рыжиков, ни гнили, арки все чистые. Из удобных опций имеется обогрев заднего стекла, подогрев сидений и центральный замок.
За такую комплектацию и хорошее состояние тюменец хочет не менее 725 тысяч рублей.
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