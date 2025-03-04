В Тюмени вновь открыли все магазины сети «Светофор»

Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области были проведены в конце января этого года после многочисленных жалоб поступивших в Роспотребнадзор от потребителей. Покупатели жаловались на низкое качество товаров и антисанитарию в торговых точках. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.