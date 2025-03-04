В Тюмени вновь открыли все магазины сети «Светофор»

Posted 4 марта, 06:43
Published 4 марта, 06:43
Modified 4 марта, 06:58
Updated 4 марта, 06:58
«Магазины „Сфетофор“ работают в штатном режиме — с 9:00 до 21:00», — подтвердили «Нашему Городу» в администрации дискаунтера.
Еще два филиала, расположенные по улицам Ветеранов труда, 58 и 30 лет Победы, 91а, возобновили работу на минувшей неделе.
Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области были проведены в конце января этого года после многочисленных жалоб поступивших в Роспотребнадзор от потребителей. Покупатели жаловались на низкое качество товаров и антисанитарию в торговых точках. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.
Было выявлено более 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей, из оборота изъято 50 партий пищевой продукции, а также более тысячи изделий легкой промышленности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий работу так называемых «наливаек». Для торговых точек, расположенных в жилых домах, действуют временные ограничения на продажу алкогольных напитков.