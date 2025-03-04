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Posted 4 марта, 06:43

Published 4 марта, 06:43

Modified 4 марта, 06:58

Updated 4 марта, 06:58

В Тюмени возобновили работу все магазины сети «Светофор»

В Тюмени вновь открыли все магазины сети «Светофор»

4 марта 2025, 06:43
Фото: nashgorod.ru.

В Тюмени возобновили работу все магазины сети «Светофор»

В Тюмени возобновили работу все ранее закрытые филиалы дискаунтера «Светофор». На днях для посетителей открыли двери торговые точки, расположенные на улице 50 лет Октября и на рынке «Калининский».
«Магазины „Сфетофор“ работают в штатном режиме — с 9:00 до 21:00», — подтвердили «Нашему Городу» в администрации дискаунтера.

Еще два филиала, расположенные по улицам Ветеранов труда, 58 и 30 лет Победы, 91а, возобновили работу на минувшей неделе.

Напомним, массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области были проведены в конце января этого года после многочисленных жалоб поступивших в Роспотребнадзор от потребителей. Покупатели жаловались на низкое качество товаров и антисанитарию в торговых точках. По итогам проверочных мероприятий в Тюменской области на срок от 7 до 60 суток была приостановлена работа семи магазинов сети, в том числе четырех филиалов, расположенных в Тюмени.

Было выявлено более 900 нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей, из оборота изъято 50 партий пищевой продукции, а также более тысячи изделий легкой промышленности.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий работу так называемых «наливаек». Для торговых точек, расположенных в жилых домах, действуют временные ограничения на продажу алкогольных напитков.

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