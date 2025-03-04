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Posted 4 марта, 10:54

Published 4 марта, 10:54

Modified 4 марта, 10:56

Updated 4 марта, 10:56

В Тюмени организована проверка по факту ДТП с участием автобуса и школьника

В Тюмени организована проверка по факту ДТП с участием автобуса и школьника

4 марта 2025, 10:54
Фото: Оксана Иванова. nashgorod.ru.
В связи с дорожно-транспортным происшествием в Тюмени, в котором участвовал автобус и несовершеннолетний, прокуратура начала проверку.

В Тюмени организована прокурорская поверка по факту ДТП с участием автобуса и школьника. Об этом передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что сегодня, 4 марта 2025 года, около дома номер 61 по улице Газовиков в Тюмени, водитель маршрутного автобуса совершил наезд на тринадцатилетнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте, вдали от пешеходного перехода.

Фото: Светлана Ильиных. Прокуратура Тюменской области

По данным ГИБДД, в результате инцидента школьник получил телесные повреждения.

На место аварии оперативно прибыл прокурор Центрального округа Тюмени, Евгений Кондрашкин.

По словам представителя прокуратуры, в рамках проводимой проверки будет тщательно проанализировано соблюдение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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За неделю у жителей Тюменской области мошенники украли 37,4 млн рублей. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что от рук злоумышленников пострадал 91 тюменец.

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#Ксения Мальчева#Прокуратура#Автобусы
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