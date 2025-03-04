В Тюмени организована проверка по факту ДТП с участием автобуса и школьника

Установлено, что сегодня, 4 марта 2025 года, около дома номер 61 по улице Газовиков в Тюмени, водитель маршрутного автобуса совершил наезд на тринадцатилетнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте, вдали от пешеходного перехода.