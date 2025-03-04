В Тюмени организована проверка по факту ДТП с участием автобуса и школьника

Posted 4 марта, 10:54
Published 4 марта, 10:54
Modified 4 марта, 10:56
Updated 4 марта, 10:56
В Тюмени организована прокурорская поверка по факту ДТП с участием автобуса и школьника. Об этом передает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что сегодня, 4 марта 2025 года, около дома номер 61 по улице Газовиков в Тюмени, водитель маршрутного автобуса совершил наезд на тринадцатилетнего подростка. Мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте, вдали от пешеходного перехода.
По данным ГИБДД, в результате инцидента школьник получил телесные повреждения.
На место аварии оперативно прибыл прокурор Центрального округа Тюмени, Евгений Кондрашкин.
По словам представителя прокуратуры, в рамках проводимой проверки будет тщательно проанализировано соблюдение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения. В случае выявления нарушений, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
За неделю у жителей Тюменской области мошенники украли 37,4 млн рублей. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что от рук злоумышленников пострадал 91 тюменец.