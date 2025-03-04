В Тюмени назвали три улицы, которые начнут ремонтировать уже в мае

Posted 4 марта, 12:08
Published 4 марта, 12:08
Modified 4 марта, 12:11
Updated 4 марта, 12:11
Эти три участка, общей протяженностью 6,6 км, будут отремонтированы в текущем году. Исполнителем госзаказа стала организация АО «ТОДЭП», которая приступит к своим обязанностям уже в мае.
Новые дороги появятся на участках:
В ремонт будет входить снятие старого полотна, а также демонтаж бордюров и ливневок. В планах подрядчика уложить новый слой асфальта, заменить дорожные знаки, нанести дорожную разметку и провести частичный ремонт тротуаров. На данный момент заключены договора на поставку строительных материалов.
Напомним, ранее «Наш город» рассказывал о строительстве шести новых дорог, которые станут частью «Южного коридора».