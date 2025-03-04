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Posted 4 марта, 12:08

Published 4 марта, 12:08

Modified 4 марта, 12:11

Updated 4 марта, 12:11

В Тюмени отремонтируют три дороги

В Тюмени назвали три улицы, которые начнут ремонтировать уже в мае

4 марта 2025, 12:08
Фото: nashgorod.ru. В Тюмени отремонтируют три дороги
Администрации подписала контракт на капитальный ремонт дорожного покрытия в рамках государственной программы «Инфраструктура для жизни». Теперь новыми дорогами могут похвастаться три улицы, которые давно ждали своего часа.

Эти три участка, общей протяженностью 6,6 км, будут отремонтированы в текущем году. Исполнителем госзаказа стала организация АО «ТОДЭП», которая приступит к своим обязанностям уже в мае.

Новые дороги появятся на участках:

  • проезд Воронинские горки: обход города Тюмени — ул. Метелевская, 2;
  • ул. 30 лет Победы: ул. Мельникайте — ул. Пермякова;
  • ул. Уездная: ул. Престольная — ул. А. Протозанова.

В ремонт будет входить снятие старого полотна, а также демонтаж бордюров и ливневок. В планах подрядчика уложить новый слой асфальта, заменить дорожные знаки, нанести дорожную разметку и провести частичный ремонт тротуаров. На данный момент заключены договора на поставку строительных материалов.

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Напомним, ранее «Наш город» рассказывал о строительстве шести новых дорог, которые станут частью «Южного коридора».

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#Эмилия Шпилева#Общество#Город#Тюмень#Дороги#Дорожное строительство#Кадастровый план#2025 год
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