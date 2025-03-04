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Posted 4 марта, 13:22

Published 4 марта, 13:22

Modified 4 марта, 13:24

Updated 4 марта, 13:24

Тюменцев приглашают в Израиль, «Светофор» возобновил работу, каратист погиб на СВО

Тюменцев приглашают в Израиль, «Светофор» возобновил работу, каратист погиб на СВО

4 марта 2025, 13:22
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги
Тюменцам предлагают более 300 тысяч рублей за изнурительную работу в Израиле. В Тюмени возобновили работу все магазины сети «Светофор». На СВО погиб политик и основатель школы каратэ в Тюмени. Тюменские больницы не справляются с наплывом пациентов. Стаи бездомных собак атаковали жителей Тобольска.

Заработать в Израиле

Жители Тюменской области могут трудоустроиться в Израиле. Соискателям предлагают заработную плату в пределах 290 000 — 325 000 рублей в месяц. Но есть нюанс. Работать предлагают на стройке и на складе, 10-часовой рабочий день и один выходной день — в субботу.

Также предлагают работу в современном почтовом складе с оборудованием последнего поколения. Зарплата от 285 000 до 380, смены от 8 до 12 часов, рабочий график — 6/1 или 5/2. Опыт работы кандидату не требуется.

Переманивают кадры: тюменцев приглашают на работу с Израиль за 380 тысяч в месяц
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«Светофоры» открыты

В Тюмени возобновили работу все ранее закрытые филиалы дискаунтера «Светофор». Магазины уже работают в штатном режиме — с 9:00 до 21:00.

На минувшей неделе открыли филиалы, расположенные по улицам Ветеранов труда, 58 и 30 лет Победы, 91а. Несколькими днями ранее открыли двери торговые точки, расположенные на улице 50 лет Октября и на рынке «Калининский».

Напомним, магазины были закрыты после жалоб покупателей на низкое качество товаров и антисанитарию в торговых точках.

В Тюмени вновь открыли все магазины сети «Светофор»
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Тюменский каратист погиб на СВО

В Тюменской области состоялись похороны с погибшим в зоне специальной военной операции членом партии «Справедливая Россия — за правду», основателем тюменской региональной Общественной организации «Каратэ Кёкусин Кайкан» Виталием Сузиным.

53-летний военный получил смертельное ранение во время выполнении боевого задания. Участие в спецоперации он принимал с 2024 года.

Патриот и герой: на СВО погиб основатель школы каратэ в Тюмени
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Заторы в больницах

Жители Тюмени жалуются на огромные очереди в больницах. По словам горожан, зачастую приема врача приходится ожидать по два часа и более.

В детском отделении ОКБ №2 горожанам пришлось прождать 2 часа чтобы попасть на рентген, в очереди было больше 30 человек.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других детских отделениях городских поликлиник. В поликлинике №5 на рентген тюменцы отсидели 1,5 часа, в детском отделении на Волгоградской также горожанам приходится ждать приема врача по два часа.

Двухчасовые очереди: тюменские больницы не справляются с наплывом пациентов
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Бродячие псы

Тобольск атаковали стаи бродячих собак. Местные жители отмечают, что псы обитают между микрорайонами Центральный и Защитино где нападают на домашних животных.

Стая из семи-восьми собак замечена в районе улиц Вербной и Озерной. Тоболяки пишут в соцсетях, что здесь проживает многодетная семья, где есть ребенок с инвалидностью.

Стаи бездомных собак атаковали жителей Тобольска
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