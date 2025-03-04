Тюменцев приглашают в Израиль, «Светофор» возобновил работу, каратист погиб на СВО

Жители Тюменской области могут трудоустроиться в Израиле. Соискателям предлагают заработную плату в пределах 290 000 — 325 000 рублей в месяц. Но есть нюанс. Работать предлагают на стройке и на складе, 10-часовой рабочий день и один выходной день — в субботу.