Тюменцев предупредили о наглых мошенниках перед 8 Марта

Кража данных для входа в социальные сети и мессенджеры располагается на третьем месте, фиксируя свыше 2,5 тысяч сайтов. Это связано с тем, что для доступа на многие ресурсы введена упрощенная система через соцсети. Однако для пользователя это становится еще одной проблемой, поскольку авторизация грозит не только «угоном» аккаунта, но кражей персональных и учетных данных в других системах.