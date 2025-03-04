nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 13:06

Published 4 марта, 13:06

Modified 4 марта, 14:14

Updated 4 марта, 14:14

К 8 Марта количество фишинговых сайтов выросло в два раза больше

Тюменцев предупредили о наглых мошенниках перед 8 Марта

4 марта 2025, 13:06
Фото: Изображение Midjourney. К 8 Марта количество фишинговых сайтов выросло в два раза больше
Праздники — это не только покупка цветов и подарков на маркетплейсах, но и время для активного мошенничества, случаи которого в первые месяцы 2025 года увеличились вдвое.

Антифишинговая платформа МегаФон поделилась новыми данными о мошеннических случаях. Как оказалось, за январь и февраль 2025 года количество фишинговых сайтов выросло в два раза.

Пик их появления чаще всего приходится на праздничные дни. Если в прошлом году на новогодние праздники было зафиксировано около 17 тысяч поддельных сайтов, то в 2025 их количество достигло 30 тысяч.

Самыми распространенными сайтами, которые копируют мошенники, оказались инвестиционные и финансовые организации. В этой сфере доля фишинговых доменов составляет 60%. Обычно они имитируют крупные банки, предлагающие получить к празднику приз, выплату или положить деньги под высокий процент.

Туре осталось несколько лет: эксперты предрекли гибель тюменской реки
Узнать подробнее

На втором месте расположились липовые сайты маркетплейсов, а так же предложения поучаствовать в крупных розыгрышах с ценными призами или воспользоваться большими скидками. Получив личные данные покупателя с помощью фишинга, злоумышленники получают доступ к банковским картам и счетам.

Кража данных для входа в социальные сети и мессенджеры располагается на третьем месте, фиксируя свыше 2,5 тысяч сайтов. Это связано с тем, что для доступа на многие ресурсы введена упрощенная система через соцсети. Однако для пользователя это становится еще одной проблемой, поскольку авторизация грозит не только «угоном» аккаунта, но кражей персональных и учетных данных в других системах.

Чтобы защитить свой телефон или ПК фишинговых сайтов необходимо делать закладки официальных сайтов, а также установить по возможности двухфакторную систему входа, в которой используется код, рекомендует сотовый оператор.

Тюменцы могут поставить самозапрет по кредитам
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал, как обезопасить себя при знакомстве в интернете и не нарваться на мошенника.

Читайте также:
Тюменский курьер написал в полицию заявление на клиента300 тысяч тюльпанов: фоторепортаж из места, обеспечивающего цветами всю ТюменьВ Тюмени число пунктов выдачи заказов Wildberries увеличилось в 1,5 раза
#Эмилия Шпилева#Общество#Мошенничество#Персональные данные#Праздник#Сайт#Маркетплейс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика