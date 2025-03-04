Тюменцев предупредили о наглых мошенниках перед 8 Марта

Posted 4 марта, 13:06
Published 4 марта, 13:06
Modified 4 марта, 14:14
Updated 4 марта, 14:14
Антифишинговая платформа МегаФон поделилась новыми данными о мошеннических случаях. Как оказалось, за январь и февраль 2025 года количество фишинговых сайтов выросло в два раза.
Пик их появления чаще всего приходится на праздничные дни. Если в прошлом году на новогодние праздники было зафиксировано около 17 тысяч поддельных сайтов, то в 2025 их количество достигло 30 тысяч.
Самыми распространенными сайтами, которые копируют мошенники, оказались инвестиционные и финансовые организации. В этой сфере доля фишинговых доменов составляет 60%. Обычно они имитируют крупные банки, предлагающие получить к празднику приз, выплату или положить деньги под высокий процент.
На втором месте расположились липовые сайты маркетплейсов, а так же предложения поучаствовать в крупных розыгрышах с ценными призами или воспользоваться большими скидками. Получив личные данные покупателя с помощью фишинга, злоумышленники получают доступ к банковским картам и счетам.
Кража данных для входа в социальные сети и мессенджеры располагается на третьем месте, фиксируя свыше 2,5 тысяч сайтов. Это связано с тем, что для доступа на многие ресурсы введена упрощенная система через соцсети. Однако для пользователя это становится еще одной проблемой, поскольку авторизация грозит не только «угоном» аккаунта, но кражей персональных и учетных данных в других системах.
Чтобы защитить свой телефон или ПК фишинговых сайтов необходимо делать закладки официальных сайтов, а также установить по возможности двухфакторную систему входа, в которой используется код, рекомендует сотовый оператор.
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