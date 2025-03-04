Тюменской областью заинтересовались федеральные игроки туристической отрасли

По ее мнению, в Тюмени уже много качественных проектов, способных конкурировать с федералами. Растет популярность поездок выходного дня в Ялуторовск и Тобольск, в том числе среди многодетных семей. Имеется тренд на фестивали, например, за красивой и вкусной едой люди могут поехать в другой город. Сейчас в области учатся делать это красиво и качественно.