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Posted 4 марта, 04:51

Published 4 марта, 04:51

Modified 4 марта, 07:19

Updated 4 марта, 07:19

Тюменской областью заинтересовались федеральные игроки туристической отрасли

Тюменской областью заинтересовались федеральные игроки туристической отрасли

4 марта 2025, 04:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Ялуторовск
Тюменцам рассказали, почему туристы выбирают их регион для отдыха. Эксперт обрисовала перспективы развития туристической отрасли и назвала новые проекты, которые привлекут не только жителей региона, но и гостей из Европы.

Почему туристы едут в Тюменскую область

Гости из других регионов и стран едут в регион каждый за своей мечтой. Особенность Тюменской области в том, что в ней есть предложения под разные потребности, рассказала сопредседатель и руководитель комитета «Эффективное предпринимательство» ТОО «Деловая Россия» Ирина Косогорова.

С каждым годом средняя продолжительность пребывания гостя в регионе растет. То есть регион нарастил количество точек интереса и привлекательно их оформил. В регион зашло много федеральных игроков, которые очень быстро организуют достойный сервис.

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«Например, наша здравница, имея качественную базу, профессиональных врачей и широкий набор услуг, стоит пока дешевле. Поэтому посетившие ее москвичи очень часто возвращаются. Теперь в санаторий без брони не могут попасть даже сами тюменцы», — сказала она в интервью РБК Тюмень.

В Тюменской области сильная медицинская база: лечение онкологии, нейрохирургия, радиологический центр, много вариантов для реабилитации. Также популярны проекты превентивной медицины, в том числе термальные комплексы.

Кроме того, часть туристов приезжает в область за исторической составляющей. Кого-то интересует история царской семьи, некоторых гостей из Азии — история СССР.

«Места для новых игроков еще очень много. Явно не хватает экскурсий и мест размещения. Сейчас загрузка отелей, санаториев и баз отдыха в праздники может достигать 80%. С общепитом ситуация лучше, но там регулярно происходит такая ротация», — пояснила Косогорова.
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Турпоток растет и будет расти

В последние годы интерес туристов к Тюменской области растет. Приток туристов вырос с 3,4 млн человек в 2023 году до 4 млн в 2024-м. Тюменские власти все более взвешенно подходят к вопросу привлекательности региона для туристов, принимают точечные решения. Тюменскую область продвигают, в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.

Больше всего туристов приезжает из соседних регионов: ХМАО, ЯНАО, Свердловской области, но есть и гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Средний чек на одного туриста за 2–4 дня пребывания — около 90 тыс. рублей, хотя в прошлом году это были 83 тыс. рублей, а еще годом ранее — 69 тыс.

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«Тюмень становится интересна федеральным сетям. Эта тенденция уже набрала обороты, приход крупных компаний в Тюмень в будущем будет только усиливаться. Мы лакомый кусочек. И да, местному бизнесу придется подстраиваться», — предупредила

По ее мнению, в Тюмени уже много качественных проектов, способных конкурировать с федералами. Растет популярность поездок выходного дня в Ялуторовск и Тобольск, в том числе среди многодетных семей. Имеется тренд на фестивали, например, за красивой и вкусной едой люди могут поехать в другой город. Сейчас в области учатся делать это красиво и качественно.

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Точки привлечения туристов

Эксперт уверена, что приток туристов обеспечит развитие термальных комплексов «Марциаль», «Верхний бор», «Советский», «Аван», «Сосновый бор». Точкой притяжения станет отель Azimut. Хорошие перспективы у глемпингов «Море леса», «Сны леса», тематического пространства «Сибирский след», туристического маршрута «Семь деревень».

«За один день можно посетить несколько населенных пунктов и познакомиться с интересными объектами и продукцией местных ремесленников. Маршрут разработан, запустится в ближайшее время. В Тобольске строят большой сетевой апарт-отель. Правительство презентовало проект туристического кластера „Жемчужина Сибири“, — перечислила Косогорова.
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Туркомплекс с пристанью планируется устроить в районе села Каменка. Гостей будут катать по реке, сводят в конюшню и спорткомплекс. Там же откроют термальные источники европейского качества. Планируется расширение придорожного комплекса «Теплый стан». Поможет привлекательности региона и реконструкция аэропорта «Рощино».

«Это очень важно для регионального туризма, расширение заметно скажется на привлекательности региона. Знаю также, что там запланировано размещение объектов общепита высокого класса», — сказала эксперт.

Тюмень заняла первое место среди городов России, которые чаще всего выбирали для командировок деловые путешественники. В 2024 году Тюмень занимала 4 строчку рейтинга.

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