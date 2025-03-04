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Posted 4 марта, 16:05

Published 4 марта, 16:05

Modified 4 марта, 16:07

Updated 4 марта, 16:07

Тюменские власти проводят подготовку к предстоящему паводку

Тюменские власти проводят подготовку к предстоящему паводку

4 марта 2025, 16:05
Фото: 1MI.
В Тюменской области заблаговременно начали подготовку к весеннему паводку. В Казанском районе на заседании по ЧС обсудили необходимые меры предосторожности.

На заседании районной комиссии по ЧС глава Казанского района Татьяна Богданова представила доклад о профилактических мерах, принятых в связи с предстоящим весенним половодьем. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В районе созданы необходимые резервы полиэтиленовой пленки и мешкотары. Население, проживающее в потенциально опасных зонах подтопления, проинформировано о риске паводка. Также губернатор области Александр Моор рекомендовал главам муниципалитетов подготовить пункты временного размещения населения.

В скором времени начнутся работы по очистке водопропускных сооружений, также с 17 марта запланированы встречи с местными жителями для обсуждения совместных действий и минимизации возможных последствий наводнения.

По предварительным данным Росгидромета, уровень воды в реке Ишим ожидается выше среднемноголетних значений, но ниже пиковых показателей предыдущего года. Более точный прогноз будет доступен к середине марта.

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В конце февраля 2025 года тюменские власти сообщили, что паводок не достигнет критических значений прошлого года.

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#Ксения Мальчева#Наводнение
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