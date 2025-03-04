Тюменские власти проводят подготовку к предстоящему паводку

Posted 4 марта, 16:05
Published 4 марта, 16:05
Modified 4 марта, 16:07
Updated 4 марта, 16:07
На заседании районной комиссии по ЧС глава Казанского района Татьяна Богданова представила доклад о профилактических мерах, принятых в связи с предстоящим весенним половодьем. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
В районе созданы необходимые резервы полиэтиленовой пленки и мешкотары. Население, проживающее в потенциально опасных зонах подтопления, проинформировано о риске паводка. Также губернатор области Александр Моор рекомендовал главам муниципалитетов подготовить пункты временного размещения населения.
В скором времени начнутся работы по очистке водопропускных сооружений, также с 17 марта запланированы встречи с местными жителями для обсуждения совместных действий и минимизации возможных последствий наводнения.
По предварительным данным Росгидромета, уровень воды в реке Ишим ожидается выше среднемноголетних значений, но ниже пиковых показателей предыдущего года. Более точный прогноз будет доступен к середине марта.
В конце февраля 2025 года тюменские власти сообщили, что паводок не достигнет критических значений прошлого года.