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Posted 4 марта, 16:00

Published 4 марта, 16:00

Modified 5 марта, 09:31

Updated 5 марта, 09:31

Регистрация нежилого дома обернулась для тюменского инженера крупным штрафом

Тюменку оштрафовали за попытку узаконить «сарай»

4 марта 2025, 16:00
Фото: nashgorod.ru. Регистрация нежилого дома обернулась для тюменского инженера крупным штрафом
Владелец участка несколько раз пытался зарегистрировать здание в качестве дополнительной пристройки, но потерпел неудачу. Прокуратура Тюменской области заподозрила неладное в документах кадастрового инженера и оказалась права.

В Калининском районе на земельном участке для жилой застройки располагались офисы кадастровой, юридической и строительной компании. Незаконное расположение таких объектов запрещено на землях категории ИЖС, в связи с чем в августе 2024 года владелец земли получил предостережение.

Однако кадастровый инженер, которому принадлежала эта недвижимость, решила представить документы, на которых жилой дом не числится, но получила отказ. При второй попытке узаконить постройку, инженер составила документы, на которых здание нежилой застройки было в качестве вспомогательного объекта к жилому. Владелец снова получил отказ, поскольку в документах технический план зданий был одинаковым, а офис совсем не похож на сарай или баню.

В связи с этим органы прокуратуры установили, что инженером были поданы заведомо ложные сведения и возбудили в отношении кадастрового инженера административное дело, назначив штраф — 30 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» рассказывал, что Сбербанк начал давать ипотеку на строительство ИЖС по договору долевого участия.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Прокуратура#Земельные участки#Кадастровые инженеры#ИЖС
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