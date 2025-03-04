Тюменку оштрафовали за попытку узаконить «сарай»

Однако кадастровый инженер, которому принадлежала эта недвижимость, решила представить документы, на которых жилой дом не числится, но получила отказ. При второй попытке узаконить постройку, инженер составила документы, на которых здание нежилой застройки было в качестве вспомогательного объекта к жилому. Владелец снова получил отказ, поскольку в документах технический план зданий был одинаковым, а офис совсем не похож на сарай или баню.